محمد الحامدي : الحوار الوطني مفروض اليوم على الجميع خاصة في ظل الشلل التي تعيشه البلاد

وات -

قال القيادي بالتيار الديمقراطي، محمد الحامدي، اليوم الجمعة، "إن الحوار الوطني مفروض اليوم على جميع الأطراف، خاصة في ظل حالة الشلل التي تعيشها البلاد." وعبر الحامدي، في تصريح لـ(وات) بمناسبة مشاركته في وقفة احتجاجية نظمتها مكونات من المجتمع المدني وأطراف سياسبة أمام البرلمان ضد العنف، عن أمله في "أن يدعو رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى هذا الحوار"، مشيرا الى أن عدم دعوة رئيس الجمهورية لهذا الحوار يحتم على مختلف القوى السياسية والمنظمات الوطنية الانطلاق في التفكير لإيجاد آلية أخرى للحوار.وانتقد الحامدي النظام الانتخابي الحالي، معتبرا أنه "سبب في تواجد مجموعات سياسية عنيفة صلب البرلمان وفي الحكم"، وقال "يجب أن يخرج الحوار الوطني بتعديل لهذا النظام الانتخابي، وأن ينطلق التفكير في النظام السياسي ".وأكد القيادي بالتيار الديمقراطي أن "العنف الذي انطلق تحت قبة البرلمان لفظيا أصبح بدنيا"، محملا مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الذي قال إنه "أزّم الأوضاع في البرلمان".