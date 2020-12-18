جميع المسافرين إلى بلغراد مطالبون ، اعتبارًا من 20 ديسمبر 2020 ، بتقديم اختبار بي سي آرسلبي

وات - أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم الجمعة، أنه على جميع المسافرين إلى بلغراد ، اعتبارًا من 20 ديسمبر 2020 ، تقديم اختبار "بي سي آر " سلبي بتاريخ لا يتجاوز 48 ساعة عند التسجيل في تونس ويتمتع المواطنون الصرب بخيار تقديم هذا الاختبار السلبي في غضون 48 ساعة أو البقاء في مقر اقامتهم لمدة 10 أيام ويجب على الراكب الذي لا يرغب في إكمال فترة الاحتواء الذاتي البالغة 10 أيام إجراء اختبار جديد.
إذا كان هذا الاختبار سلبيًا ، فسينتهي الحجر الصحي.
وتوصي الخطوط التونسية ركابها بمراجعة السلطات المختصة للحصول على مزيد من التفاصيل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
إذا كان هذا الاختبار سلبيًا ، فسينتهي الحجر الصحي.
وتوصي الخطوط التونسية ركابها بمراجعة السلطات المختصة للحصول على مزيد من التفاصيل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217146