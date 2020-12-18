جميع المسافرين إلى بلغراد مطالبون ، اعتبارًا من 20 ديسمبر 2020 ، بتقديم اختبار بي سي آرسلبي

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أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم الجمعة، أنه على جميع المسافرين إلى بلغراد ، اعتبارًا من 20 ديسمبر 2020 ، تقديم اختبار "بي سي آر " سلبي بتاريخ لا يتجاوز 48 ساعة عند التسجيل في تونس ويتمتع المواطنون الصرب بخيار تقديم هذا الاختبار السلبي في غضون 48 ساعة أو البقاء في مقر اقامتهم لمدة 10 أيام ويجب على الراكب الذي لا يرغب في إكمال فترة الاحتواء الذاتي البالغة 10 أيام إجراء اختبار جديد.إذا كان هذا الاختبار سلبيًا ، فسينتهي الحجر الصحي.وتوصي الخطوط التونسية ركابها بمراجعة السلطات المختصة للحصول على مزيد من التفاصيل.