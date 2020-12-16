الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتونس "لتحقيق مجتمع مزدهر عادل مع الحرص ألا يتخلف أحد عن الركب"

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هنأ المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، "أرنو بيرال"، تونس بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل "دعمها جهود تونس لتحقيق مجتمع سلمي ومزدهر وعادل وشامل مع الحرص ألا يتخلف أحد عن الركب".. وقال بيرال، في بلاغ الأربعاء، " إن وباء كوفيد-19 يفرض تحديات إضافية على تونس، تتطلّب إرادة سياسية حازمة فيما يتعلق بالإصلاحات التي يتعين القيام بها واستمرار إظهار القدرة الكبيرة على الحوار والتوافق التي حققتها البلاد في الماضي القريب بين جميع الأطراف المعنية من حكومة ومؤسسات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني".وأشار إلى أنه غداة الثورة و"استجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين المشروعة في العدالة والإنصاف"، شرعت البلاد في "عملية إصلاح طموحة" لتأسيس جمهوريتها الثانية والمصادقة على دستور راسخ بقوة سيادة القانون يكرس الحريات الفردية ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق تعبيره.ولاحظ المنسق المقيم للمنظمة الأممية، أنه "ومنذ ذلك الحين، تمكن الشعب التونسي من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والمدنية للبلاد وممارسة حقه في التصويت لاختيار ممثليه الوطنيين والمحليين من خلال انتخابات ديمقراطية وحرة وذات مصداقية".وأضاف أن البلاد بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات العشر المنقضية لإصلاح الإطار التشريعي وبناء القدرات في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، وتنفيذ برامج الاستثمار والتنمية، التّي قال إنها شكّلت جميعها مجالات التزمت الأمم المتحدة بالمساهمة في تنفيذها.