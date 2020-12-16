نقل احد مصابي بني خداش في أحداث العين الى المستشفى العسكري بالعاصمة وإخضاع 4 مصابين الى عمليات جراحية

وات -

قال مدير المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين، طيب التمتام، اليوم الاربعاء، أن 7 من المصابين من معتمدية بني خداش في أحداث العين السخونة، غادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، مع بقاء 6 مصابين من جملة 54 مصابا وقع إيواؤهم على امتداد يومين من المواجهات التي دارت بين مجموعة من أهالي بني خداش (ولاية مدنين) ودوز (ولاية قبلي.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم في المقابل، نقل احد الجرحى الى المستشفى العسكري بالعاصمة، مشيرا الى ان اثنين من المصابين المقيمين بالمستشفى الجامعي بمدنين، يتلقان العلاج في قسم الجراحة العامة، فيما سيخضع 4 آخرون الى عمليات في جراحة العظام هذا اليوم.يذكر ان احداث العين السخونة، اسفرت عن تسجيل عدد من الجرحى من معتمدية بني خداش، 54 منهم نقلوا الى المستشفى الجامعي بمدنين، و13 بالمستشفى الجهوي بقابس، فيما توفي اثنين منهم، مقابل مغادرة أغلبهم المستشفيات.