صفاقس: مطار صفاقس- طينة الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية الليبية

وات -

استأنف مطار صفاقس- طينة الدولي، اليوم الثلاثاء، استقبال رحلات الخطوط الجوية الليبية بعد توقف دام حوالي 10 أشهر، حيث سيتم تأمين رحلتين منتظمتين يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع نحو مطار صفاقس من مطار معتيقة الدولي، وفق ما أكدته آمر مطار صفاقس طينة الدولي، سنية قميحة، في تصريح لـ"وات".وبخصوص استئناف الرحلات الجوية بين مطار صفاقس وباريس، أفادت قميحة أنه سيتم يومي 19 و20 ديسمبر الجاري ويومي 3 و4 جانفي 2021 برمجة رحلات غير منتظمة عن طريق شركة "الإنسانية" الفرنسية، انطلاقا من باريس نحو مطار صفاقس-طينة الدولي.وأضافت انه من المنتظر برمجة رحلات منتظمة من باريس في إتجاه مطار صفاقس بداية من شهري فيفري ومارس 2021 وذلك بمعدل رحلتين في الأسبوع عن طريق الشركة ذاتها، على ان تكونا يومي الجمعة والأحد من كل اسبوع.