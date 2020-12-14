الميزان التجاري الغذائي لتونس يسجل عجزا بقيمة 8ر678 مليون دينار مع موفي نوفمبر 2020

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تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ، مع موفي شهر نوفمبر 2020 ، الى 8ر678 مليون دينار مقابل 1ر1423 مليون دينار سجلت خلال نفس الفترة من سنة 2019.وتراجعت قيمة صادرات تونس الغذائية ، وفق بيانات حول الميزان التجاري الغذائي نشرها المرصد الوطني للفلاحة ، بنسبة 3ر16 بالمائة وتقلصت الواردات بنسبة 4ر2 بالمائة في حين ارتفعت نسبة التغطية الى 7ر86 بالمائة مع موفي نوفمبر 2020.ويعود تقلص هذا العجز الى ارتفاع نسق تصدير زيت الزيتون بنسبة قاربت 3ر76 بالمائة رغم تراجع صادرات القوارص بنسبة 7ر43 بالمائة ومتتوجات البحر بنسبة 8ر15 بالمائة والتمور بنسبة 4ر6 بالمائة من جهة والى تراجع الواردات من جهة ثانية.يشار الى ان العجز التجاري لتونس سجل تراجعا مع موفي شهر نوفمبر 2020 ، بنسبة 5ر34 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ليبلغ6ر11666 مليون دينار.