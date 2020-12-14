بطولة مصر - علي معلول يقود الاهلي للفوز على مصر المقاصة

وات - قاد المدافع الدولي التونسي علي معلول فريقه الاهلي (حامل اللقب) للفوز على مصر المقاصة (3-1) عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء في المباراة التي دارت يوم الاحد لحساب الجولة الاولى من بطولة مصر لكرة القدم.
واضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 67 وعمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 87 فيما جاء هدف المقاصة بواسطة مروان حمدي في الدقيقة 41.
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واضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 67 وعمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 87 فيما جاء هدف المقاصة بواسطة مروان حمدي في الدقيقة 41.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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