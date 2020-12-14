بطولة مصر - علي معلول يقود الاهلي للفوز على مصر المقاصة

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قاد المدافع الدولي التونسي علي معلول فريقه الاهلي (حامل اللقب) للفوز على مصر المقاصة (3-1) عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء في المباراة التي دارت يوم الاحد لحساب الجولة الاولى من بطولة مصر لكرة القدم.واضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 67 وعمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 87 فيما جاء هدف المقاصة بواسطة مروان حمدي في الدقيقة 41.