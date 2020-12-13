اريانة: تسجيل 11 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بمنطقة النصر

وات -

اكد رئيس الدائرة البلدية بالنصر التابعة لبلدية اريانة جليدي جبران تسجيل 11 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد من جملة 102 تحاليل سريعة تم اجراؤها امس السبت بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة في اطار حملة التقصي عن الفيروس بمختلف مناطق ولاية اريانة.وافاد جبران اليوم الاحد (وات) انه سيقع "اقرار حملة ثانية بمنطقة النصر للتقصي عن فيروس كورونا المستجد بعد النتائج التي تم تسجيلها خلال الحملة الاولى على مستوى الاصابات التي تعد مرتفعة نوعا ما" حسب تعبيره.وقال ان بلدية اريانة "ماضية قدما في مجال توعية المتساكنين باهمية التوقي من فيروس كورونا المستجد باعتماد وسائل الوقاية المعمول بها وفق البروتوكولات الصحية من ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين"، واكد اهمية "تضافر كل الجهود من مجالس بلدية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين للحد من انتشار الوباء والتخفيف من معاناة المصابين عبر تمكينهم من اليات التحسيس والتوعية والتوجيه" يشار الى انه تم بولاية اريانة الى غاية يوم 10 ديسمبر الجاري تسجيل نحو 3912 اصابة مؤكدة بالفيروس منها 3837 اصابة محلية و75 اصابة مستوردة منذ انتشار الجائحة توزعت بين جنس الاناث ب2065 اصابة والذكور ب1847 اصابة، في حين بلغ اجمالي حالات الشفاء التام بالجهة 3318 حالة شفاء وحالات الوفاة 176 حالة.