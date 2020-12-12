الجزائر - المدرب نبيل الكوكي يقود وفاق سطيف للانفراد بالصدارة

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أكد وفاق سطيف سعيعه للعب الأدوار الأولى هذا الموسم بعد فوزه على مضيفه اتحاد بلعباس (2-0), ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقيه المباشرين, بينما كانت نتيجة التعادل السمة الأبرز بواقع 7 تعادلات في 10 مقابلات خلال الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الجزائر التي جرت يومي الجمعة و السبت.فقد نجح وفاق سطيف الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي في تحقيق أفضل مكسب خلال هذه الجولة, بفوزه خارج الديار على اتحاد بلعباس بثنائية دون رد (2-0), حيث سجل للزوار كل من غشة (د 14) و لعوافي (د 59), ليعود "الوفاق" بالزاد الكامل ويصبح الفريق الوحيد الذي حقق فوزين (خارج الديار) من أصل ثلاث مباريات في بداية هذا الموسم الجديد.هذا الفوز الثمين خارج الديار سمح لأبناء المدرب التونسي نبيل كوكي الانفراد بكرسي الريادة برصيد 7 نقاط, مؤكدا نواياه الحقيقية في لعب الأدوار الأولى هذا الموسم.