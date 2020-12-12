سوسة : جائحة كورونا تسبب منذ بدايتها في وفاة 251 شخصا في الجهة

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تسبّبت جائحة كورونا منذ بدايتها في وفاة 251 شخصا من ولاية سوسة اخرهم شخصان توفيا اليوم السبت بحسب ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بسوسة التي أفادت في اخر تحيين لها ان حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بهذه الفيروس ارتفعت منذ إعادة فتح الحدود الى 251 وفاة.وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة عشية اليوم السبت أيضا عن رصد 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك من مجموع 231 عيّنة خضعت للتحليل لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس الى 8067 إصابة منذ إعادة فتح الحدود والى 8156 إصابة منذ ظهور جائحة كوفيد 19.والتقطت أغلب الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا في معتمدية سوسة جوهرة وسوسة المدينة ب 14 إصابة و9 إصابات فيما توزّعت بقيّة الإصابات الملتقطة بمعتمديات مساكن وسوسة الرياض وسوسة سيدي عبد الحميد وحمام سوسة واكودة والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى والنفيضة وكندار.واستقر عدد الأشخاص المصابين الذين استكملوا فترة الحجر الصحي اليوم السبت عند 5789 شخصا بينما لايزال 2027 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.ويرقد 60 مصابا بفيروس كورونا اصيلي الجهة و10 مرضى من ولايات أخرى يرقدون بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 19 مريضا في حالة إنعاش.