مؤشر انفتاح التأشيرات الإفريقية2020: تونس تحتل المرتبة 30

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احتلت تونس المرتبة الثلاثين في إفريقيا من حيث فتح سياسة التأشيرات للقارة ، بحسب تقرير مؤشر انفتاح التأشيرات الإفريقية 2020 الذي نشر الخميس 10 ديسمبر من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي وتعد تونس أيضًا من بين الدول العشر التي أحرزت أكبر تقدم في فتح سياسات التأشيرات الخاصة بها خلال الفترة 2016-2020 مع أنغولا ، بنين ، إثيوبيا ، الجابون ، ملاوي ، نيجيريا ، ساو تومي وبرينسيبي ، سيراليون ، وزيمبابوي.ويشير مؤشر 2020 إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في البلدان الإفريقية لتحرير شروط منح التأشيرات والترحيب بالمسافرين الأفارقة بسهولة أكبر.علما وأن 54 بالمائة من دول القارة الإفريقية - وهي نسبة قياسية - يمكن للمسافرين الأفارقة الوصول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة للسفر أو القدرة على الحصول عليها عند الوصول (+ 9 بالمائة منذ سنة 2016).وفي سنة 2020 ، انضمت غامبيا إلى السيشيل وبنين كدولة تسمح للأفارقة بدخول أراضيها دون تأشيرة.وارتفعت عشرون دولة في تصنيفات المؤشر بينما تحسنت خمسون منها أو حافظت على درجاتها.ويكشف التقرير أيضًا، عن زيادة كبيرة في عدد التأشيرات الإلكترونية ، التي يمكن الوصول إليها من قبل 24 دولة إفريقية ، بما في ذلك تونس.ومع ذلك ، وعلى الرغم من المكاسب التي تم تحقيقها ، تظهر النتائج أن الأفارقة لا يزالون بحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى 46 بالمائة من دول القارة.وتحصل دول شرق إفريقيا وغرب إفريقيا على أفضل الدرجات من بين أفضل البلدان أداءً وتكون بمثابة أمثلة لمناطق أخرى.وبالتالي يسلط المؤشر الضوء على حاجة إفريقيا إلى إعطاء الأولوية لفتح سياسات التأشيرات للاقتصاديات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.هذا الانفتاح مرادف لمكاسب أكبر للأعمال والاستثمار والابتكار والسياحة.وستصبح زيادة تسهيل حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات أكثر أهمية اعتبارًا من 1 جانفي 2021 ، تاريخ بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية ومع ذلك ، فإن الإصدار الخامس من المؤشر يسلط الضوء على التأثير السلبي لوباء كوفيد -19 ، الذي يهدد المكاسب الاقتصادية للقارة في السنوات الأخيرة في كل من قطاع السياحة والاستثمار المنتج.ولفت المسؤول عن التنمية الإقليمية والتكامل الإقليمي وتقديم الخدمات ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية خالد الشريف، الى انه يجب على البلدان الإفريقية أن تنظر بشكل متزايد إلى ما وراء حدودها الوطنية لتحسين آفاقها الاقتصادية.وأضاف أن مؤشر انفتاح التأشيرات في إفريقيا يقيس درجة انفتاح الدول الإفريقية على منح التأشيرات من خلال فحص شروط المنح التي تتطلبها من مواطني الدول الإفريقيةالأخرى.