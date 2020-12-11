الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 11 ديسمبر 2020

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الكاف: تسجيل حالة وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قلبي: تسجيل حالة وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: تسجيل حالة وفاة و45 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: 3 وفيات و81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس: تسجيل حالتي وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و94 حالة شفاء

باجة: تسجيل حالة وفاة و29 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الجمعة عن تسجيل حالة وفاة جديدة وإصابة 37 شخصا بالعدوى بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد صدور نتائج 72 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 9 ديسمبر الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 99 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3058 حالة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي وجاء في الإحصائيات الجديدة أن 2801 شخص أنهوا فترة الحجر الصحي، فيما ارتفع عدد المقيمين في المستشفيات إلى 51 شخصا منهم 07 أشخاص في اقسام الانعاش الخاص ب"كوفيد 19" .أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، بأن الجهة سجلت، صباح اليوم الجمعة، حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي، ليرتفع اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 92 حالة (منها 91 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط).وأضاف الحداد، في تصريح لـ(وات)، أن التحاليل المخبرية المجراة على عدد من العينات، أثبتت إصابة 26 شخصا بالفيروس، ليرتفع عدد الذين تلقوا العدوى بالفيروس الى حد الان، الى 2489 حالة (منها 2378 حالة ‘إثر إعادة فتح الحدود).وأشار، الى ان الحالات الايجابية المسجلة اليوم، تم اكتشاف 23 منها ضمن التحاليل التي يجريها المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المنتصب بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي، في حين تم اكتشاف 3 اصابات عبر التحاليل السريعة التي تجريها مختلف الدوائر الصحية بالجهة.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بالحامة، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 99 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 120 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 45 عينة جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 12 حالة بالحامة و11 حالة بقابس المدينة و09 حالات بقابس الجنوبية و06 حالات بمارث و03 حالات بقابس الغربية واصابتين (02) بغنوش واصابة واحدة بكل من المطوية ومطماطة الجديدة.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات قد بلغ في ولاية قابس 3606 اصابات، واشار الى أن 3165 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وانه توجد في ولاية قابس 440 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى من بينها 122 حالة بقابس الجنوبية و97 حالة بقابس المدينة و74 حالة بالحامة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، امس الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى 255 حالة وفاة منذ ظهور الوباء (247 حالة منذ إعادة فتح الحدود).كما أعلنت، عن تسجيل 81 اصابة جديدة بالفيروس وذلك من جملة نتائج تحليل 318 عينة، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة الى 8047 إصابة منذ بداية الجائحة (7958 إصابة منذ اعادة فتح الحدود).وقد تم تسجيل 10 إصابات في صفوف الإطار الطبي والشبه الطبي، وبذلك يرتفع العدد الجملي للإصابات في صفوف هذا السلك الى 489 اصابة.ووفق التحيين الأخير، فقد ارتفع عدد حالات الخروج من الحجر الصحي منذ تاريخ إعادة فتح الحدود الى 5789 حالة بينما لا يزال وفق ذات التحيين 1922 شخصا خاضعين للمتابعة الطبية.وبلغ عدد المصابين المقيمين بمستشفيات ولاية سوسة والمصحات الخاصة، 65 مصابا، من بينهم 17 في حالة انعاش، إلى جانب 17 مصابا من ولايات أخرى.تواصل نسق الإصابات والوفيات جراء فيروس "كورونا" في ولاية صفاقس، حيث سجلت الجهة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، حالتي وفاة و170 إصابة جديدة، و94 حالة شفاء، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة نشرته اليوم الجمعة الإدارة الجهوية للصحة.كما تتواصل عملية التكفل الطبي بالمصابين في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، حيث لا يزال يقيم بأقسام العناية المركزة 16 مصابا، وبقسم "كوفيد" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، 66 مصابا، وبالمصحات الخاصة 37 مصابا.وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة إلى حد الآن، 225 وفاة، وعدد الحالات الإيجابية 8186 حالة، وعدد المتعافين منه 6386 شخصا، في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء، 34 ألفا و833 تحليلا.ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة الى 72 شخصا بعد وفاة امراة عمرها 77 سنة من معتمدية قبلاط بالمستشفى الجهوى امس الخميس.كما تم تسجيل 29 اصابة جديدة بالفيروس منها 24 اصابة بتبرسق التى تم اغلاق معهد خزندار بها بعد تسجيل عدد من الاصابات فى صفوف التلاميذ والاطار التربوى وسجلت ايضا اصابتان بباجة المدينة واصابتان بتستور واصابة واحدة بعمدون ليصل عدد الاصابات منذ بداية الجائحة بالجهة الى 2423 شخصا.من جهة اخرى، ارتفعت نسبة الشفاء من فيروس "كورونا" بباجة الى اكثر من 85 بالمائة حيث بلغ عدد المتعافين حتى يوم امس 2066 شخصا.