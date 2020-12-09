مدينة العلوم تنظيم يوم 18 ديسمبر تظاهرة احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

تنظم مدينة العلوم يوم 18 ديسمبر الجاري تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "العربية والرقمنة: الخط العربي نموذجا" حسب ما اعلنت عنه مدينة العلوم في بلاغ لها.وأعد القائمون على التظاهرة، برنامجا يتضمن عدة فقرات من بينها محاضرة بعنوان "الخط والرقمنة، الخط القيرواني نموذجا" يؤمنها أستاذ مختص في الخط والإعلامية البشير الدراجي وورشتان لتعليم الخط العربي وورشة للترغيب في المطالعة.وجدير بالذكر أن اللغة العربية هي أكثر لغات المجموعة السامية انتشارا في العالم حيث يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في مختلف الدول العربية بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة على غرار تركيا وتشاد ومالي والسنغال وإرتيريا.ويتم الاحتفال باللغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل سنة وهو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للامم المتحدة عدد 3190 المؤرخ في 18 ديسمبر 1973، الذي تم بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست ولغات العمل في منظمة الأمم المتحدة.