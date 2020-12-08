مفترق بئر القصعة... سقوط حافلة لنقل العملة بحفرة... وإصابة 7 ركاب

وات -

أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة، بأنّ حافلة نقل عملة على متنها 52 راكبا، قد سقطت، حسب معطيات أولية، مساء يوم الثلاثاء، وتحديدا في حدود الثامنة 25 دقيقة، بحفرة أمام أحد المعامل بمنطقة بئر القصعة التابعة لولاية بن عروس، وتسببت في إصابة 7 من الركاب.وتتمثل صورة الحادث، وفق الصور التي نشرتها الحماية المدنية ووسائل التواصل الاجتماعي، في انهيار الأرضية الاستفلتية للمعبد على مستوى مفترق طريق كائن قبالة أحد المعامل، ما انجر عنه سقوط الحافلة في حفرة انفتحت بالطريق.وبيّن تريعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الحادثة جدّت تحديدا بمفترق بئر القصعة في اتجاه المروج نعسان، مبيّنا أنه تم إسعاف ونقل 7 ركاب الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس إثر تعرّضهم لإصابات خفيفة.