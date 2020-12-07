وزارة الصناعة والطاقة: الابقاء على اسعار المواد البترولية دون تغيير

باب نات -

تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد اليوم 7 ديسمبر 2020 تقرر الإبقاء على أسعار المواد البترولية المعنية بالآلية دون تغيير أي كما يلي :-البنزين الخالي من الرصاص: 1.915 مليما /لتر، دون تغيير- الغازوال بدون كبريت: 1.650 مليما/لتر، دون تغيير-الغازوال العادي: 1.470 مليما/لتر ، دون تغييركما تعلم الوزارة أن المواد البترولية الأخرى لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.