وزارة الصناعة والطاقة: الابقاء على اسعار المواد البترولية دون تغيير

باب نات - تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد اليوم 7 ديسمبر 2020 تقرر الإبقاء على أسعار المواد البترولية المعنية بالآلية دون تغيير أي كما يلي :
-البنزين الخالي من الرصاص: 1.915 مليما /لتر، دون تغيير
- الغازوال بدون كبريت: 1.650 مليما/لتر، دون تغيير
-الغازوال العادي: 1.470 مليما/لتر ، دون تغيير
كما تعلم الوزارة أن المواد البترولية الأخرى لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.
-البنزين الخالي من الرصاص: 1.915 مليما /لتر، دون تغيير
- الغازوال بدون كبريت: 1.650 مليما/لتر، دون تغيير
-الغازوال العادي: 1.470 مليما/لتر ، دون تغيير
كما تعلم الوزارة أن المواد البترولية الأخرى لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.
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