هيئة النادي الصفاقسي تضع على ذمة الجماهير تذاكر دعم من فئتي 10 دنانير و20 دينارا

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قررت هيئة النادي الصفاقسي إحداث تذاكر دعم من فئتي 10 دنانير و20 دينارا ستكون موضوعة على ذمة الأحباء بداية من يوم غد الجمعة بشبابيك مركب النادي وملعب الطيب المهيري وذلك تزامنا مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.وأوضحت الهيئة في بلاغ نشرته مساء أمس الأربعاء على صفحتها الرسمية أن هذا القرار جاء " تفاعلا مع الحملة التي أطلقتها جماهير النادي الصفاقسي داخل تونس وخارج حدود الوطن تحت شعار "جمعيتك مستحقتك" وحرصا منها على توفير المناخ المناسب للنجاح والاستقرار الرياضي وسعيا لتجاوز الأزمة المادية الخانقة التي يمر بها النادي".كما وضعت الهيئة على ذمة جماهير الفريق رقم الحساب الجاري المفتوح لمن يرغب في الانخراط في مجهود الدعم بمبالغ مختلفة في إطار هذه الحملة.ونوهت بالجهود المبذولة والانخراط في دعم النادي واصفة هذه الحملة بمثابة دعوة لكافة الأحباء للالتفاف حوله ووضع اليد في اليد لتجاوز هذه الازمة الظرفية ومعتبرة أن جماهير النادي هي مصدر دعمه المادي والمعنوي.