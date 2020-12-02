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وزارة التعليم العالي تؤكد عدم إدراج أي تغيير على روزنامة السنة الجامعية الحالية وفترات العطل

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 16:57 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنها لم تدرج أي تغيير يخص روزنامة السنة الجامعية 2020/2021 وفترات العطل.
وأتاحت الوزارة، في بلاغ لها، ونظرا إلى التفاوت الحاصل على مستوى الدروس بين المؤسسات الجامعية بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجامعية الحالية، إمكانية لجوء المؤسسات التي لم تتمكن من استكمال الدروس الخاصة بالسداسي الأول، إلى تامين حصص تدارك (لمدة أسبوع أو أسبوعين)، إثر عطلة الشتاء، وبعد الحصول على مصادقة الجامعة الراجعة لها بالنظر.

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