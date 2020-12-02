وزارة التعليم العالي تؤكد عدم إدراج أي تغيير على روزنامة السنة الجامعية الحالية وفترات العطل

وات - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنها لم تدرج أي تغيير يخص روزنامة السنة الجامعية 2020/2021 وفترات العطل.
وأتاحت الوزارة، في بلاغ لها، ونظرا إلى التفاوت الحاصل على مستوى الدروس بين المؤسسات الجامعية بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجامعية الحالية، إمكانية لجوء المؤسسات التي لم تتمكن من استكمال الدروس الخاصة بالسداسي الأول، إلى تامين حصص تدارك (لمدة أسبوع أو أسبوعين)، إثر عطلة الشتاء، وبعد الحصول على مصادقة الجامعة الراجعة لها بالنظر.
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وأتاحت الوزارة، في بلاغ لها، ونظرا إلى التفاوت الحاصل على مستوى الدروس بين المؤسسات الجامعية بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجامعية الحالية، إمكانية لجوء المؤسسات التي لم تتمكن من استكمال الدروس الخاصة بالسداسي الأول، إلى تامين حصص تدارك (لمدة أسبوع أو أسبوعين)، إثر عطلة الشتاء، وبعد الحصول على مصادقة الجامعة الراجعة لها بالنظر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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