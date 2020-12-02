وزير الصحة : تونس تقدمت بطلب لإقتناء بـ 6 مليون تلقيح

باب نات -

انعقدت صباح اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، النّدوة الصحفيّة الدوريّة لوزارة الصحّة والمخصّصة لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجدّ، بحضور وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي ووزير الشؤون الدينية السيد أحمد عظّوم والتي أعلن خلالها وزير الصحة عن الإذن بعودة نشاط أماكن العبادة طبقا للبروتوكولات الموضوعة واستئناف إقامة صلاة الجمعة إبتداء من يوم 04 ديسمبر القادم وذلك بنسبة حضور لا تتجاوز 30%.كما أعلن وزير الصحة عن عقد جلسات قطاعية عاجلة خلال الأيام القادمة بين مختلف المتداخلين للنظر في إقرار إستراتيجية سيتم الإعلان عنها يوم 06 ديسمبر القادم والمتعلقة خاصة بعودة الأنشطة الرياضية والثقافية وباقي القطاعات.وقد أكد الدّكتور فوزي مهدي أنّ تونس شهدت ارتفاعا لعدد الوفيات منذ شهرين والذي بلغ 1397 حالة وفاة في شهر أكتوبر و1534 حالة وفاة في شهر نوفمبر.وبخصوص التلاقيح ضد كوفيد-19، أفاد الوزير بأن تونس تقدمت بطلب إلى مصنّعين دوليّين لإقتناء كميّات هامة من التلاقيح والتي تقدّر بـ 6 مليون تلقيح تقدّم على جرعات لـ 25% من المواطنين على الأقل في المرحلة الأولى مع إعطاء الأولويّة في البداية لكبار السنّ وحاملي الأمراض المزمنة وأعوان القطاع الصحّي.