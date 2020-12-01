قفصة: ولاية قفصة لم تتزوّد بالغاز المنزلي منذ يومين بسبب إحتجاز شاحنات المزوّدين بقابس

وات -

لم تتزوّد ولاية قفصة منذ يومين بالغاز المسيل المعدّ للاستعمال المنزلي بسبب احتجاز عدد من شاحنات المزوّدين في المنطقة الصناعة بقابس،, التي تُعدّ نقطة الإمداد الّرئيسية من الغاز المنزلي لكلّ ولايات الجنوب والوسط التونسي بما في ذلك قفصة.وقال المدير الجهوي للتجارة بقفصة فتحي بن عمّار في تصريح اليوم الثلاثاء لــ(وات) إن شاحنات معدّة لشحن 5 آلاف و 40 قارورة من الغاز المسيل المعدّ للاستهلاك المنزلي , كان يُفترض أن تصل ألى ولاية قفصة منذ الليلة البارحة ألاّ أنّها بقيت "محتجزة" في المنطقة الصناعية بقابس ولم يتمكّن إلى الان سائقو هذه الشاحنات من مغادرة موقع إنتاج والتزوّد بهذه المادّة في قابس.ولفت هذا المسؤول إلى أن هناك مساع جارية من أجل السماح لهذه الشاحنات بمغادرة قابس محمّلة بالقوارير الفارغة والتوجه إلى أحدى مناطق إنتاج الغاز برادس أو بنزرت قصد التزوّد بالغاز المنزلي.وأضاف أنّه في حال تزوّدت الجهة بحصّة 5040 قارورة فإنّ ذلك يفي بإستهلاك الغاز المنزلي لمدّة ثلاث أيّام مقدّرا معدّل الاستهلاك اليومي للجهة من الغاز المنزلي على كامل فترات السنة ب 1600 قارورة.وحسب معطيات الإدارة الجهوية للتجارة فإن ولاية قفصة تزوّدت خلال الأسبوع الماضي ب 8 آلاف و 645 قارورة وهو ما يمثّل تقريبا نصف حاجياتها في هذه الفترة من السّنة التي يتزايد فيها إستهلاك الغاز المنزلي.ويتسبّب اعتصام ينفّذه طالبو شغل وتنمية بقفصة بالمنطقة الصناعية بقابس منذ حوالي أسبوعين في نقص حادّ في مادّة الغاز المنزلي بمناطق الجنوب والوسط التونسي.وتتوفّر بلادنا على ثلاث مواقع إنتاج للغاز المسيل المعدّ للاستهلاك المنزلي بكلّ من بنزرت ورادس وقابس التي تنتج لوحدها تقريبا 45 بالمائة من الإنتاج من هذه المادّة , وهو ما يعني أن كلّ مناطق البلاد تتزوّد منذ توقّف عمليّة التزوّد بالغاز المنزلي من قابس .فقط بنسبة 55 بالمائة من حاجياتها من هذه المادّة.