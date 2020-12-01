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اتحاد الشغل يدعو في مبادرته الوطنية الى ارساء هيئة حكماء تتولى ادارة حوار وطني يقود الى اصلاحات توافقية

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 17:08 قراءة: 2 د, 31 ث
وات - اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، في مبادرته التي وجهها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الاشراف على حوار وطني يقود الى اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، الى أن تخضع الهيئة المذكورة الى اشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها الى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الاشراف على حوار وطني يقود الى توافقات تمكن من الشروع في اصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.


وحددت مبادرة المنظمة الشغيلة، صلاحيات الهيئة المقترح احداثها في اعداد مصفوفة للتّوافقات ومدّة الإنجاز وتحديد الأطراف المسؤولة عن الإنجاز واعداد مصفوفة الاختلافات واقتراحات الهيئة لتجاوزها وعقد اجتماعات مع المعنيين بالأمر.

كما يستند التصور الى عقد اجتماع موسّع للتوافق النهائي والمصادقة على الشكل التأليفي وإعداد مصفوفة الحوار النهائية وكذلك وضع الأسس الأوّلية لصياغة عقد مجتمعي جديد يحدّد الحقوق والواجبات لكلّ الأطراف ولكلّ المواطنات والمواطنين.

وتوكل المبادرة، لهذه الهيئة مهام إدارة الحوار وتقريب وجهات النّظر والتّحكيم بين كلّ الأطراف المعنيين بالحوار وفق روزنامة معقولة ومسقّفة زمنيا.

وضبط اتحاد الشغل، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز اساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.

وتدعو المبادرة، في ذات السياق، الى تقييم القانون الانتخابي وتعديله بما يحقّق تماسك الحياة السياسية وتوفير كل ضمانات الممارسة الديمقراطية التي تقطع الطريق أمام المال السياسي الفاسد والجمعيات المشبوهة والتوظيف الإعلامي والتدخّل الخارجي الذي أثبتت تقارير محكمة المحاسبات تأثيراتها السلبية على تغيير نتائج الانتخابات وعلى شفافيتها ونزاهتها.

كما تطالب بتحييد المرفق القضائي وإصلاحه دفاعا عن استقلاليته وتحقيقا للعدل وفي نفس الوقت استكمال إحداث المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي تتعارض مع مبدأ الاستقلالية حتّى لا يتم ارتهان مؤسّسة من أهمّ المؤسّسات الدستورية.

وتقر الوثيقة تقييم أداء الهيئات الدستورية واستكمال تركيزها وضمان كلّ شروط الحياد فيها وعدم السقوط في تداخل للأدوار والصلاحيات مع مؤسّسات الدولة الأخرى ، مقترحة ، تقييم تجربة الحكم المحلّي ومراجعة قانون الجماعات المحلّية بما يخلق التوازن بين عقلنة السلطة المحلّية واحترام الدستور ووحدة الدّولة.
أمّا فيما يتعلّق بالنظام السياسي فقد أكدت المبادرة على ضرورة الانطلاق في حوار مجتمعي حول النظام السياسي يتواصل خارج روزنامة الحوار ولا يتقيّد بسقفه الزمني ويمكن أن تكون مخرجاته لاحقة تؤدّي إلى التفكير في تعديل النظام السياسي أو تغييره.


وفي الجانب الاقتصادي، دعت المبادرة الى الإسراع بفتح حوار وطني يؤسّس لمنوال تنموي بديل دامج ومستدام يكرّس العدالة الاجتماعية والجبائيّة والتّوزيع العادل للثّروات.
وشددت على أهمية أن يستند الحوار بين الفرقاء، على تقييم الواقع الاقتصاد الوطني وتحديد الفرص والمخاطر، مؤكدة ضرورة تدقيق المالية العمومية والوقوف نهائيّا على حقيقة الوضع.

كما نصت الوثيقة على وجوب التدقيق في أوضاع المؤسّسات العمومية وإصلاحها ودعمها، داعية الى تنويع سبل تعبئة الموارد المالية واعتماد آليّات ذات بعد اجتماعي وبيئي مستدام .
اما المجال الاجتماعي، فقد أكد مبادرة الاتحاد على ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة من الشباب الذين ارتفعت في صفوفهم نسب الفقر والبطالة، معتبرا أن توسع رقعة الفئات الهشّة وتزايد حالات الانتحار والهجرة غير النظامية وتنامي منسوب الاحتقان الاجتماعي يفرضان ارساء منوال تنموي يقطع مع الحلول الترقيعية والهشاشة.

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Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 216105

MedTunisie  (South Africa)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 20h 09m |           
ربي يستر تونس و اهلها و نطلب من الله ان يرفع عن تونس الوباء البلاء و ان يجعل كل خائن كيده في نحره و يجعل تدبيره في تدميره

Sarramba  (Italy)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 19h 32m |           
هذا ليس منبعه اتحاد الخراب، بل هو املاءٌ من برنامج و حلم ومقصود الرئيس الأوحد الخائن المدْقِع لجميع المبادئ والنّصوص والأعراف والشرعيّة... فهو انقلاب على انقلاب على انقلاب على انقلاب
انقلاب على ما قامت من أجله ثورة الأحرار
انقلاب على الحريّة والدّيمقراطية
انقلاب على ما اختاره الشّعب عبر صناديق الاقتراع
انقلاب على دستور شرعي الذي أقسم عليه الجميع
انقلاب على الشرعية
ثمّ من الحكماء؟ و بأيّ قيمٍ و مقاييس ستعرف الحكماء؟
ومن سيتكلّف بانتقاء وتعيين الحكماء؟ هل سيكون الرئيس الخائن للعهد والميثاق واليمين والأمانة، الشّامت الماكر، الذّليل المعقّد، أسير عِنادِه وأسير حريم السّلطان؟ الذي يقدّم المشروعية على الشّرعية؟ الذي يحتَقِر ويدوس يوميّا اختيارات الشّعب و مؤسّسات الدّولة وهيبتها؟ بعبارة أوضح عديم الحكمة والرّزانة والدِّراية والرؤية والوطنية والمسؤولية. لو كان عنده خردل من الوطنيّة والمسؤولية لكان أول من خرج لتوحيد التونسيين
ثم بأيّ نصّ و بأيّ قانون و بأي فصل من الدّستور ستأخذ هاته الهيئة شرعيتها و قراراتها ؟ وكيف ومع من ستطبّق اختياراتها و قراراتها مادامت الأطراف السّياسية والفعّالة ومؤسّسات الدولة قد طُردت و هُمّشت؟؟؟

Radhbe  (France)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 18h 31m |           
خراب

BABANETTOO  (France)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 18h 19m |           

Mouhamid  (France)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 18h 10m |           
اش دخلوا نوردالين العام التونسي للشغل في السياسة ؟؟ هو منظمة نقابية....الرشوة و الفلوس

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 17h 57m |           
دعوة للانقلاب على الشرعية وتعطيل الدستور والتخلي عن النظام الانتخابي
لما لا لجنة حكماء تعوض اتحاد الشغل تدافع عن مصالح الشغالين وتوفر الكثير من الاموال المهدورة من اشتراكات الشغالين الى اموال الدولة الى خسائر الاضرابات والاعتصامات



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