تطاوين: تعطّل الدروس في المركب الجامعي بتطاوين خوفا من تفشي كورونا

وات -

توقفت صباح اليوم الاثنين الدروس في المركب الجامعي بتطاوين ( المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للفنون والحرف ) على خلفية الاصابات المسجلة بفيروس كورونا والتي ارتفع عددها سريعا مما ولد خوفا من ان يصبح المركّب الجامعي بؤرة لهذا الوباء.وافاد مدير الحي الجامعي عبدالمجيد عبدالنور في تصريح لمراسل (وات) في الجهة أن أوّل اصابة تم رصدها يوم الاربعاء الماضي لدى طالبة غادرت الحي ثم ظهرت الاعراض على عدد من الطلبة تاكدت اصابة ثلاثة منهم فيما اشتبه باصابة 17 طالبا اخر اغلبهم من خارج الولاية وتم اخضاعهم للحجر الصحي في انتظار نتائج 11 عينة اخذت منهم للتحليل وقال انه في اطار الحرص على عدم تفشى العدوى تم تخصيص خمس غرف في المبيت للمشتبه باصابتهم وانه يسعى الى اقناعهم بخيار العودة الى مساكنهم والالتزام بالحجر الصحي الذاتي وبذلك يتم كسر سلسلة العدوى في صفوف الطلبة المقيمين بالحي والبالغ عددهم حوالي الستمائة طالب وطالبة.واكد مدير الحي الجامعي حرصه على احترام البروتوكول الصحي الا انه لاحظ عدم الاحترام الكلي من الطلبة للتباعد الجسدي وحمل الكمامة وغسل الايدي واشار الى انه يشك في اصابة بعض الطلبة دون ان تظهر عليهم اي علامة ( دون حرارة وعلامات اخرى) مما يستحيل رصدهم في الابان على حد قوله.وقال الكاتب العام للمعهد العالي للفنون والحرف بوبكر الهلة من جهته لمراسل (وات) إن إدارة المعهد عملت على احترام البروتوكول الصحي وسعت الى توفير اقصى ضمانات السلامة للطلبة، مشيرا الى تاكد اصابة ثلاثة طلبة بالمعهد الى حد الان.