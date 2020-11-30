وزير الصحة: تونس وجهت طلبات للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا

وات -

أفاد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الاثنين أن تونس وجهت طلبات للحصول على 5 ملايين جرعة من تلاقيح كورونا المستجد وأكد فوزي مهدي في تصريح ل(وات)على هامش انطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" بمركز رعاية الأم والطفل بحي الزهور 4 أن وزارة الصحة وجهت الطلبات لمزودين للحصول على 5 ملايين جرعة من تلقيح كوفيد-19 آملا في أن تحصل تونس على احتياجاتها من اللقاح.ولم يحدد الوزير المخابر التي وجهت لها تونس طلبات للتزود بلقاح كورونا ولفت وزير الصحة في جانب آخر الى أن تقديرات الوزارة تشير الى امكانية تسجيل الذروة بالاصابات بفيروس كورونا في منتصف شهر ديسمبر القادم داعيا في هذا الصدد الى ضرورة الاستمرار في احترام الاجراءات الوقائية من أجل تطويق المرض .وكان مدير معهد باستور تونس الهاشمي الوزير قد أفاد في تصريح سابق أن الوزارة تسعى الى أن تشمل عملية التلقيح ضد فيروس كورونا 20 بالمائة من المواطنين في تونس للتقليص من عدد الاصابات والوفيات بهذا المرض مؤكدا أن الأولوية ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن يتجاوز سنهم 65 سنة والعاملين في القطاع الصحي والقطاعات الحيوية وأضاف الهاشمي الوزير أن وزارة الصحة تسعى الى بلوغ نسبة 50 بالمائة من التلقيح في صفوف التونسيين اذا ما توفرت الامكانية في مرحلة لاحقة، متوقعا، توفر التلقيح في تونس خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مع وصول الدفعات الأولى من هذا التلقيح .