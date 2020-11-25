المدرب انيس الباز في طريقه لتدريب ترجي جرجيس

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افاد مصدر من هيئة الترجي الجرجيسي بوجود اتصالات مع المدرب انيس الباز لتدريب الترجي الرياضي الجرجيسي خلفا للمدرب شكري البجاوي الذي انهى تجربته مع الترجي الجرجيسي لاسباب عائلية كما جاء في بلاغ النادي امس ويبدو الباز قريبا جدا من تدريب ترجي جرجيس علما انه اشرف على تحضيرات الملعب القابسي للموسم الجديد .وكان انيس الباز من المرشحين لتدريب فريق الترجي الجرجيسي قبل التعاقد مع شكري البجاوي ومن جهة اخرى افاد مصدر من الملعب القابسي ان المدرب أنيس الباز انسحب من تدريب الفريق وغاب عن الحصة التدريبية التي دارت اليوم حيث تدرب الفريق تحت إشراف المدربين السلامي ونان و زهير الناصفي وهو ما يعزز فرضية تحوله لتدريب الترجي الجرجيسي.