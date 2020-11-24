المشتبه به في الإعداد لعملية إرهابية بشارع الحبيب بورقيبة مضطرب نفسيا (محسن الدالي)

وات -

بينت الأبحاث الأولية التي قامت بها، اليوم الثلاثاء، الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني، أن الشخص الذي تم القبض عليه صباح اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بشبهة الإعداد لعملية إرهابية هو شخص "مضطرب نفسيا"، وفق ما أفاد به (وات)، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.وأضاف الدالي، أن ما صرح به هذا الشخص قبل إلقاء القبض عليه يدفع الى الاشتباه في قيامه بعملية إرهابية، وهو ما جعل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تفتح في شأنه بحثا على أساس أنه يعتزم القيام بعملية إرهابية، كإجراء استباقي.وأكد أن الأبحاث أثبتت عدم توفر أدلة مادية على جدية التخطيط للقيام بعملية ارهابية، كما كشفت الأبحاث أن المشتبه به يعاني من مرض نفسي، مشيرا إلى أن الأبحاث ما تزال مستمرة لمزيد التحري وجمع المعطيات المتعلقة بالموضوع.وكان الدالي صرح في وقت سابق من نهار اليوم، بأنه تم القبض على شخص بشارع الحبيب بورقيبة للاشتباه في الإعداد لعملية إرهابية بالعاصمة، مضيفا أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني شرعت في الأبحاث مع هذا الشخص حول ملابسات العملية الإرهابية التي كان يعد لتنفيذها.وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تم القبض على المشتبه به إثر فتح بحث، بعد ورود معلومات حول اعتزام أحد الأشخاص تنفيذ عملية إرهابية بتونس العاصمة، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.