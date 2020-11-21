سوسة-كوفيد19: تسجيل إجمالي 206 حالات وفاة و7097 حالة إصابة منذ بداية الجائحة

وات -

بلغ عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في ولاية سوسة، منذ ظهور الوباء والى غاية اليوم السبت، 206 حالات وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس 7097 حالة، واستقر عدد حالات التعافي من الفيروس في حدود 3443 حالة، وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري لـ"وات".وقد سجلت ولاية سوسة اليوم 67 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" من جملة 202 تحليل منجز أمس الجمعة، وحالة وفاة وحيدة، ليرتفع العدد الجملي للإصابات الى 7008 إصابات والعدد الجملي للوفيات الى 198 وفاة وذلك منذ تاريخ إعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي وسجلت معتمدية مساكن اليوم أعلى عدد إصابات بـ31 إصابة ليرتفع عدد المصابين بهذه المعتمدية الى 1629.ويقيم وفق آخر تحيين 105 مصابينبالفيروس من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 37 باقسام الإنعاش، وبالاضافة الى 14 مريضا من ولايات أخرى.