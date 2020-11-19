تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 5،6 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020

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تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 5،6 بالمائة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحاء.ويفسّر هذا التراجع بتراجع انتاج الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (بنسبة 17،3 بالمائة) والنسيج والملابس والجلود (ب20،3 بالمائة) وموّاد البناء والخزف والبلور (16،1 بالمائة) والورق والورق المقوى (15،3 بالمائة) والمطاط والبلاستيك (11،4 بالمائة) والمواد الكيميائية (1،7 بالمائة) الى جانب الصناعات المعمليّة المتنوّعة (بنسبة 18،6 بالمائة) والطّاقة (بنسبة 4،2 بالمائة) والمناجم (بنسبة 2،6 بالمائة).في المقابل سجل الانتاج الصناعي زيادة في الصناعات الغذائيّة (بنسبة 5،2 بالمائة) تبعا لارتفاع انتاج زيت الزيتون.كما شهد انتاج قطاع تكرير النفط زيادة في ظل استئناف نشاط "ستير" بعد توقفه تقريبا بشكل كامل خلال سنة 2019.وفي ما يتعلق بالثلاثية الثالثة من سنة 2020 فقد عرف الانتاج الصناعي تطوّرا طفيفا في حدود 0،1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.ويعود ذلك أساسا الى الترفيع المسجل في انتاج الصناعات الغذائيّة (0،5 بالمائة) والنسيج وملابس والجلود (0،5 بالمائة) فضلا عن قطاع تكرير النفط.في المقابل شهد الانتاج الصناعي تراجعا في النشاطات المتعلّقة بالطّاقة (12،4 بالمائة) والمناجم (6،3 بالمائة) والصناعات الكيميائية (16،6 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (6،8 بالمائة) (6،8 بالمائة) ومواد البناء والخزف والبلوّر (1،7 بالمائة) فضلا عن الصناعات المعمليّة المتنوّعة (6 بالمائة) والورق والورق المقوى (4،2 بالمائة) والمطاط والبلاستيك (3،3 بالمائة).