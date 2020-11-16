الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 16 نوفمبر 2020

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القصرين: رصد 93 حالة إصابة بفيروس "كورونا" منذ مطلع السنة الدراسية منها 55 حالة شفاء

زغوان: تسجيل حالة وفاة جديدة لصيدلي و19 إصابة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل حالة وفاة و11 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين منذ مطلع السنة الدراسية الحالية الى حدود اليوم الإثنين، 93 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توزعت بين 50 حالة في صفوف التلاميذ و29 حالة في صفوف المربين و09 حالات في صفوف اداريين ومديرين و5 حالات في صفوف العملة، وفق المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي وذكر القاسمي في تصريح ل(وات) أن 55 مصابا تماثلوا للشفاء وعادوا الى نشاطهم المدرسي، واصفا الحالة الصحية لبقية المصابين ب"المستقرة" و"الجيدة"، وبين بالمناسبة أن الوضع الصحي بالوسط المدرسي يعد "مقبولا إلى حدّ الان" وأن كل الإصابات المرصودة بالمؤسسات التربوية بمختلف مناطق الولاية، هي حالات وافدة وتسير الدروس "بشكل طبيعي".ولفت القاسمي من جهة إلى أن مصالح المندوبية نفذت سلسلة من الحملات التحسيسية والتكوينية شملت كافة مديري المؤسسات التربوية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بالشراكة مع مصالح الطب المدرسي حول سبل التوقي من فيروس " كورونا" وحماية التلاميذ والاطارات التربوية وكافة المنتسبين لقطاع التربية من مخاطر هذا الوباء، مع تنفيذ عمليات تعقيم وتنظيف خلال العطلة المدرسية المنقضية بكافة المؤسسات التربوية أمنتها اطارات تربوية وعدد من مكونات المجتمع المدني كما تكفل المرصد الدولي للحريات الأساسية في موفى الأسبوع الفارط بتعقيم مائة مؤسسة تربوية أغلبها نائية وبهاإشكاليات في التزود بمياه الشرب بعد قيامه بتعقيم 20 مؤسسة خلال العطلة.20سجلت ولاية زغوان ليلة امس الاحد حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لصيدلي في العقد السادس من العمر، خضع للعلاج بمصحة خاصة بزغوان ثم بأخرى بالعاصمة لمدة 10 أيام، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة بزغوان سهيل بالي (وات) واضاف بالي أن إجمالي الوفيات جراء الاصابة بالفيروس ارتفع على إثر ذلك إلى 46 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، سجلت جميعها بعد 27 جوان تاريخ فتح الحدود كما سجلت مصالح الصحة 19 إصابة جديدة بالفيروس ارتفع بموجبها عدد الإصابات إلى 867 حالة منها 71 سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية، وفق ذات المصدر.سجلت ولاية المنستير حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 111 حالة وفاة، و62 إصابة جديدة لتتطور جملة الإصابات إلى 4745 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الاحد وفق ما أفاد وات المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة، فقد توزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 17 إصابة بطبلبة، و10 إصابات بالساحلين، و9 إصابات بزرمدين، و8 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بالوردانين، وإصابتين ببنبلة، وإصابتين بجمال، وإصابتين بقصر هلال، وإصابة واحدة بالبقالطة، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين غير محدد مكانها.وارتفعت بولاية المنستير جملة حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى 3346 حالة شفاء مقابل 3312 حالة شفاء يوم السبت، وتطور مجموع الأشخاص الحاملين حاليا لفيروس كورونا المستجد إلى 1288 حالة مقابل 1261 حالة يوم السبت وبلغ عدد الأشخاص في الحجر الصحي الذاتي 3193 شخصا (مقابل 3161 شخصا يوم السبت) في حين تراجع عدد الأشخاص الذين في الحجر الصحي الإجباري إلى 134 شخصا (مقابل 150 شخصا يوم السبت)، وتمكن 26 ألفا و92 شخصا من إتمام مدّة الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي الاجباري (مقابل 25 ألفا و947 شخصا يوم السبت)، وفق الببة.سجلت ولاية مدنين ليلة امس الاحد، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد لسبعيني تم كشف اصابته بالفيروس منذ يوم 4 نوفمبر ومقيم باحد مستشفيات الجهة، ليرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس الى 46 حالة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائيى بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).كما سجلت الجهة، وفق ذات المصدر، 11 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 96 عينة لاشخاص اشتبه في اصابتهم بالفيروس، ليتراجع بذلك معدل الاصابات مقارنة باليوم السابق (السبت)، حيث كانت حصيلة الاصابات قياسية بتسجيل 49 اصابة وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 4 اصابات بجرجيس واصابتين اثنين في كل من سيدي مخلوف وحومة السوق وبن قردان واصابة بمدنين الجنوبية، ليرتفع عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الفيروس الى 1185 اصابة.وتعافى من جهة اخرى 20 مصابا لترتفع حالات الشفاء الجملية الى 862 حالة شفاء، وتتوزع حالات الشفاء الجديدة بين 6 في حومة السوق و5 في جرجيس و3 في ميدون وحالتي شفاء في كل من مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وبن قردان .