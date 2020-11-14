جندوبة: لجنة جهوية تعاين مخاطر انزلاق جبلي بمنطقة العواوضة من معتمدية بلطة بوعوان

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عاينت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة مدعمة بالإدارة العامة للهندسة العسكرية وبلدية المكان يوم أمس الجمعة الانزلاق الجبلي النشيط الذي يهدد متساكني دوار الجنيّن من عمادة العواوضة بمعتمدية بلطة بوعوان.وحسب رئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث ببلطة بوعوان انيس بن عمارة فان اللجنة قررت الشروع في اعداد دراسات فنية لحماية المتساكنين القريبين من الانزلاق والشروع الفوري في تركيز حواجز وقائية قادرة على حماية المساكن القريبة من الانزلاق في انتظار ما ستقرره الدراسات لايجاد حل جذري يضمن سلامة المتساكنين.يذكر ان أهالي دوار الجنيّن من عمادة العواوضة قد وجهوا موفى شهر أكتوبر المنقضي نداء الى السلط ذات النظر للتدخل العاجل لإنقاذهم من مخاطر انزلاق جبلي نشيط بات يهدد مساكنهم وممتلكاتهم خاصة في ظل تفتت كتل حجرية ضخمة.