سليانة: مستثمرون شبان يدخلون في اعتصام مفتوح للمطالبة بايجاد حلول لوضعياتهم بعد تضرر مؤسساتهم من جائحة "كورونا"

وات -

قرر عدد من المستثمرين الشبان اليوم السبت الدخول في اعتصام مفتوح بساحة الفنون بسليانة المدينة، للمطالبة بايجاد حلول عاجلة لوضعياتهم الاقتصادية بعد تضرر مؤسساتهم من جائحة "كورونا"، وفق المتحدث باسم المحتجين، مطيع الجلاصي.واضاف الجلاصي ل(وات) ان الاعتصام، سلمي حضاري وهو بادرة شبابية، مدعومة من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كما ان تحركهم يدافع عن "حق ابناء الجهة في التنمية الشاملة والعادلة" كبقية الولايات الاخرى لما تحتويه الجهة من ثروات فلاحية ومائية اخرى انشائية هامة واشار الى تحركهم لقي مساندة من عدد من المنظمات ومكونات المجتمع المدني بالجهة باعتبار أن مطالبهم تهم كافة متساكني الولاية يذكر ان عددا من المستثمرين الشبان نفذوا الثلاثاء المنقضي وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة رئاسة الحكومة والسلط المعنية بالتعهد بقراراتها المنبثقة عن المجلس الوزاري لسنة 2013 وبحق الجهة في التمييز الايجابي.