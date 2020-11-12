الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 12 نوفمبر 2020

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صفاقس: حالتا وفاة و97 إصابة جديدة و103 حالات شفاء في آخر حصيلة لوباء "كورونا" بالجهة

نابل: تسجيل حالتي وفاة و91 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 3 وفايات و26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل حالة وفاة جديدة و49 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل حالة وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل 50 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

عرفت ولاية صفاقس حالتي وفاة و97 إصابة جديدة من مجموع 312 تحليلا منجزا و103 حالات شفاء في آخر حصيلة لوباء "كورونا" أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الخميس.ويقيم حاليا جراء الإصابة بالوباء 8 مرضى بقسم العناية المركزة (إنعاش كوفيد) بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و75 مصابا بقسم (أوكسجين كوفيد) بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر وتتكفل المصحات الخاصة من جهتها ب41 مصابا باختلاف وضعياتهم الصحية ودرجة خطورتها.وقد ارتفعت، بناء على المستجدات والإحصائيات الجديدة المتعلقة بالحالة الوبائية في الجهة، الحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ ظهور الجائحة في صفاقس إلى 4831 حالة والوفيات إلى 125 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 3668 حالة، كما بلغ عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء 22701 تحليل إلى حد الآن.أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 108 حالات وبين المصدر ذاته، صباح اليوم الخميس في تصريح ل(وات)، أن حالة الوفاة الأولى تعود لرجل (عمره 76 سنة) أصيل معتمدية تاكلسة وتوفي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، في حين تعود حالة الوفاة الثانية لامرأة (79 سنة) اصيلة معتمدية نابل توفيت بدورها بمستشفى الطاهرالمعموري بنابل أين كانت تقيم منذ يومين وأضاف السليمي، أنه تم تسجيل 91 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" على إثر القيام ب237 تحليلا مخبريا، لافتا إلى أن مجموع الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة ارتفع ليبلغ 4705 حالات من بينهم 1272 حالة لا تزال حاملة للفيروس وأبرز ان عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد بلغ 3326 حالة من بينها 150 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال ال24 ساعة الاخيرة وتتوزع حالات الإصابة الاخيرة المسجلة بالجهة على 27 حالة بمعتمدية نابل و 17 حالة بمعتمدية الحمامات، و16 حالة بمعتمدية بني خيار، و12 حالة بمعتمدية قربة، و4 حالات بكل من معتمديتي دار شعبان الفهري ومنزل تميم، و3 حالات بمعتمديتي قرمبالية وقليبية، وحالتين بمعتمدية سليمان، وحالة واحدة بمعتمديات بني خلاد ومنزل بوزلفة والميدةسجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 3 حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا" ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى 40 حالة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وبين العنز ان نتائج تحاليل 112 عينة اسفرت عن تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و20 حالة شفاء يرتفع بها اجمالي حالات الشفاء الى 947 حالة شفاء وتتوزع الاصابات الجديدة بين 7 بجربة حومة السوق، و5 اصابات في كل من معتمدية مدنين الشمالية وسيدي مخلوف، و4 اصابات في معتمديتي مدنين الشمالية وجرجيس واصابة (01) ببن قردان التي سجلت انخفاظا في عدد الاصابات.وسجلت 10 حالات شفاء جزيرة جربة و3 حالات بجرجيس وبمدنين الجنوبية وحالتي شفاء بمدنين الشمالية وميدون وحالة شفاء في كل من معتمديتي سيدي مخلوف وبن قردان.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس، في بيان تحييني للوضع الوبائي لفيروس "كورونا" نشرته على صفحتها الرسمية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة و49 اصابة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 122 عينة تم رفعها يوم 09 نوفمبر الجاري وارتفع بذلك وفق المعطيات الجديدة، عدد الوفيات إلى 48 حالة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشاره في الجهة إلى 1803 حالات، شفي منهم 1413 شخصا وما يزال 389 شخصا في الحجر الصحي (247 شخصا في مدينة الكاف و60 شخصا في الدهماني و28 شخصا في تاجروين) واشار البيان إلى أن 31 شخصا يقيمون في المستشفيات بتاريخ 11 نوفمبر، 08 منهم في إقسام الانعاش.سجلت ولاية المنستير، حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح مجموع الوفيات بالجهة 102 وفاة، بالاضافة الى تسجيل 74 إصابة جديدة وهو ما يرفع عدد الإصابات إلى 4477 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الأربعاء واوضح المدير الجهوي للصحة حمودة الببة ل(وات) ان الاصابات الجديدة شملت 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بالجهة وتوزعت كالتالي: 15 إصابة بطبلبة، و10 إصابات بالمنستير، و8 إصابات بالبقالطة، و8 إصابات ببنبلة، و8 إصابات بالوردانين، و7 إصابات بزرمدين و4 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بالساحلين، و3 بجمال، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر.وبلغ مجموع حالات التعافي 3139 حالة شفاء بعد تماثل 67 حالة جديدة للشفاء، ومازالت 1236 حالة حاملة لفيروس "كورونا"، وتراجع مجموع الأشخاص في الحجر الصحي الذاتي إلى 2869 شخصا مقابل 3009 أشخاص، وعدد الذين في الحجر الصحي الاجباري إلى 168 شخصا مقابل 187 شخصا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري.كما ارتفع مجموع الذين استكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري إلى 25 ألفا و265 شخصا مقابل 24 ألفا و808 أشخاص يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، حسب المدير الجهوي للصحة.سجلت ولاية باجة امس الاربعاء 50 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد قرابة نصفهم (23 مصابا) بمدينة باجة، وتتوزع بقية الاصابات على 04 معتمديات وهي مجاز الباب (8اصابات)، وتستور(8 اصابات)، ونفزة(6 اصابات)، وعمدون(5 اصابات) في حين لا زالت نتائج 73 تحليلا فيروسيا فى الانتظار صدور النتائج.وبتسجيل هذه الحالات الجديدة يصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية جائحة "كورونا" الى 1610 اشخاص مع العلم وانه لم تسجل خلال الايام الثلاث الاخيرة حالات وفاة بالفيروس، مما يجعل عدد الوفيات مستقرا في مستوى 38 شخصا بالولاية.