ودي - فوز عريض للنادي الافريقي على كوكب منزل جميل

وات - امطر النادي الإفريقي شباك الكوكب الرياضي منزل جميل بخماسية نظيفة في مباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بملعب البلدي بمنزل جميل استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.
وجاءت اهداف النادي الافريقي عن طريق ياسين الشماخي وادم قرب وحمدي العبيدي وآدم الطاووس وزين الدين بوتمان.
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وجاءت اهداف النادي الافريقي عن طريق ياسين الشماخي وادم قرب وحمدي العبيدي وآدم الطاووس وزين الدين بوتمان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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