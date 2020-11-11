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ودي - فوز عريض للنادي الافريقي على كوكب منزل جميل

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 17:11 قراءة: 0 د, 13 ث
وات - امطر النادي الإفريقي شباك الكوكب الرياضي منزل جميل بخماسية نظيفة في مباراة الودية التي دارت اليوم الاربعاء بملعب البلدي بمنزل جميل استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.
وجاءت اهداف النادي الافريقي عن طريق ياسين الشماخي وادم قرب وحمدي العبيدي وآدم الطاووس وزين الدين بوتمان.

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