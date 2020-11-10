   Om Kalthoum - أغدا ألقاك  

في صفقة انتقال حر: هيثم الجويني ينضم الى فريق "المقاولون العرب" لمدة موسمين

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 22:08 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - أعلن نادي "المقاولون العرب" المصري لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي هيثم الجويني في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ودافع الجويني عن ألوان نادي العين السعودي خلال الموسم الماضي كما خاض تجربة على سبيل الاعارة مع فريق تينيريفي الاسباني (القسم الثاني) خلال موسم 2016.


وسيلعب المهاجم السابق للترجي في فريقه المصري إلى جانب الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري ومتوسط الميدان وسيم النغموشي .
وسيشارك المقاولون العرب الموسم الحالي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في نسختها الجديدة.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214789



En continu

Toutes les news

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 | 25 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:52 12:10 06:54 05:25
15°
 24° % 93 :الرطــوبة
تونــس 15°
1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-1523°-1624°-1725°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21309,6

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24982 DT        1$ =2,74308 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1509,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة