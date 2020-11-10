في صفقة انتقال حر: هيثم الجويني ينضم الى فريق "المقاولون العرب" لمدة موسمين

وات - أعلن نادي "المقاولون العرب" المصري لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي هيثم الجويني في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
ودافع الجويني عن ألوان نادي العين السعودي خلال الموسم الماضي كما خاض تجربة على سبيل الاعارة مع فريق تينيريفي الاسباني (القسم الثاني) خلال موسم 2016.
وسيلعب المهاجم السابق للترجي في فريقه المصري إلى جانب الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري ومتوسط الميدان وسيم النغموشي .
وسيشارك المقاولون العرب الموسم الحالي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في نسختها الجديدة.
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ودافع الجويني عن ألوان نادي العين السعودي خلال الموسم الماضي كما خاض تجربة على سبيل الاعارة مع فريق تينيريفي الاسباني (القسم الثاني) خلال موسم 2016.
وسيلعب المهاجم السابق للترجي في فريقه المصري إلى جانب الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري ومتوسط الميدان وسيم النغموشي .
وسيشارك المقاولون العرب الموسم الحالي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في نسختها الجديدة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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