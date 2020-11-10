في صفقة انتقال حر: هيثم الجويني ينضم الى فريق "المقاولون العرب" لمدة موسمين

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أعلن نادي "المقاولون العرب" المصري لكرة القدم عن تعاقده رسميا مع المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي هيثم الجويني في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.ودافع الجويني عن ألوان نادي العين السعودي خلال الموسم الماضي كما خاض تجربة على سبيل الاعارة مع فريق تينيريفي الاسباني (القسم الثاني) خلال موسم 2016.وسيلعب المهاجم السابق للترجي في فريقه المصري إلى جانب الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري ومتوسط الميدان وسيم النغموشي .وسيشارك المقاولون العرب الموسم الحالي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم في نسختها الجديدة.