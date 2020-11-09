وات - اكدت الخطوط الجوية التونسية اليوم الاثنين أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر 2020 ، يتعين على جميع المسافرين المتجهين إلى ألمانيا تقديم تسجيلهم على موقع السلطات الصحية الألمانية عند التسجيل في تونس. www.einreiseanmeldung.de ، وفقًا للقرارات الجديدة للحكومة الألمانية.وللتذكير فقد شددت السلط الالمانية قواعد الحجر الصحي التي يجب على المسافرين القادمين من مناطق الخطر الامتثال لها ، اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر.
ويجب على أي مسافر أقام أو عبر خلال الأيام العشرة الماضية في منطقة مصنفة على أنها "معرضة للخطر" من قبل السلطات الصحية الألمانية أن يمتثل لالتزامين رئيسيين:
إبلاغ السلطات الصحية المحلية بدخوله الأراضي الألمانية ومراقبة الحجر الصحي في 10 أيام في المنزل ، دون زيارة (باستثناء أفراد الأسرة الآخرين) لا يمكن إنهاء الحجر الصحي مبكرًا إلا عند تقديم اختبار PCR سلبي تم إجراؤه في ألمانيا في موعد لا يتجاوز 5 أيام بعد دخول الأراضي الألمانية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويجب على أي مسافر أقام أو عبر خلال الأيام العشرة الماضية في منطقة مصنفة على أنها "معرضة للخطر" من قبل السلطات الصحية الألمانية أن يمتثل لالتزامين رئيسيين:
إبلاغ السلطات الصحية المحلية بدخوله الأراضي الألمانية ومراقبة الحجر الصحي في 10 أيام في المنزل ، دون زيارة (باستثناء أفراد الأسرة الآخرين) لا يمكن إنهاء الحجر الصحي مبكرًا إلا عند تقديم اختبار PCR سلبي تم إجراؤه في ألمانيا في موعد لا يتجاوز 5 أيام بعد دخول الأراضي الألمانية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 214720