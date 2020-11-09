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يتعين على جميع المسافرين المتجهين إلى ألمانيا تقديم تسجيلهم على موقع السلطات الصحية الألمانية عند التسجيل في تونس

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 17:04 قراءة: 0 د, 43 ث
وات - اكدت الخطوط الجوية التونسية اليوم الاثنين أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر 2020 ، يتعين على جميع المسافرين المتجهين إلى ألمانيا تقديم تسجيلهم على موقع السلطات الصحية الألمانية عند التسجيل في تونس. www.einreiseanmeldung.de ، وفقًا للقرارات الجديدة للحكومة الألمانية.وللتذكير فقد شددت السلط الالمانية قواعد الحجر الصحي التي يجب على المسافرين القادمين من مناطق الخطر الامتثال لها ، اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر.

ويجب على أي مسافر أقام أو عبر خلال الأيام العشرة الماضية في منطقة مصنفة على أنها "معرضة للخطر" من قبل السلطات الصحية الألمانية أن يمتثل لالتزامين رئيسيين:
إبلاغ السلطات الصحية المحلية بدخوله الأراضي الألمانية ومراقبة الحجر الصحي في 10 أيام في المنزل ، دون زيارة (باستثناء أفراد الأسرة الآخرين) لا يمكن إنهاء الحجر الصحي مبكرًا إلا عند تقديم اختبار PCR سلبي تم إجراؤه في ألمانيا في موعد لا يتجاوز 5 أيام بعد دخول الأراضي الألمانية.

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