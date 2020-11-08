تطاوين: الوفد الجهوي المفاوض يتسلم وثيقة قرارات رئيس الحكومة والتفعيل انطلاقا من الغد (والي الجهة)

وات -

تسلّم، بعد ظهر اليوم الاحد، الوفد الجهوي المفاوض عن ولاية تطاوين لتنفيذ اتفاق الكامور الممضى في 16 جوان 2017، وثيقة القرارات النهائية التي نشرتها اليوم رئاسة الحكومة والمتضمنة لـ5 نقاط رئيسية، وفق ما ذكره والي الجهة، عادل الورغي.وأوضح الوالي، لـ(وات)، أن هذه النقاط تتعلق بشركة البيئة والغراسات والبستتنة، وشركة الجنوب للخدمات، وصندوق الاستثمار والتنمية والتشغيل في الشركات البترولية العاملة في الصحراء، الى جانب آليات تنفيذ هذا الاتفاق، الذي أفضى الى إعادة ضخ البترول، صباح أمس السبت، من محطة الضخ رقم 4 بمنطقة الكامور.وأشار ذات المصدر، الى ان عملية تنفيذ هذا الاتفاق ستنطلق بداية من يوم غد الاثنين، من خلال التسريع في توفير اعتمادات خلاص اجور عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بالنسبة لـ3 اشهر المنقضية.وأضاف، أن لجنة المتابعة الجهوية، ستقوم في ذات الإطار، بإصدار عرض الشغل في هذه الشركة قبل نهاية الاسبوع القادم، وخلاص أجور عمال واطارات شركة الخدمات للجنوب، الذين لم يتقاضوا أجورهم.من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور، طارق الحداد، في حديثه لـ(وات)، ان "أهمية هذه القرارات تكمن في تنفيذها وان هذا التتويج يكتمل أكثر عند تنفيذ كل ما تم الاتفاق حوله في آجاله"، على حد تعبيره.ولفت، الى ان "شباب الكامور خرج من مرحلة الاعتصامات الى مرحلة البناء واعطاء صورة نيرة للجميع"، مردفا قوله "نحن نريد أن نبني لا أن نخرب رغم التشويهات التي لحقتنا ونطالب بأن نتكاتف جميعا من اجل تحقيق المشاريع لامتصاص البطالة بالجهة".