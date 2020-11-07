وزارة التربية: المحافظة على روزنامة الامتحانات والعطل للمرحلتين الأساسية والثانوية ما لم يفرض الوضع الوبائي تحويرات

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أكد مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري اليوم السبت المحافظة على الروزنامة الحالية للامتحانات والعطل للسنة الدراسية 2020-2021 ما لم يفرض تطور الوضع الوبائي في البلاد ادخال بعض التحويرات عليها.وشدد النصيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على متابعة وزارة التربية بصفة دورية للوضع الوبائي وتطوره على الساحة الوطنية مبينا أنه اذا استلزم الوضع الصحي ادخال بعض التحويرات فان الوزارة على أتم الاستعداد لذلك بالتوافق مع الطرف الاجتماعي (نقابات التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) الذي تم الاتفاق معه على الروزنامة الحالية وبخصوص البرامج التعليمية التي سيمتحن حولها التلميذ أكد النصيري انها ستكون وفقا للمقرر الرسمي للمستوى التعليمي المعني لافتا الى أن الامتحانات لن تتضمن البرامج التعليمية من السنة الدراسية 2019-2020 والتي خصصت وزارة التربية فترة 6 أسابيع لتداركها عند العودة المدرسية الحالية في 15 سبتمبر الماضي وجدير بالاشارة الى أن وزارة التربية حددت الفترة المتراوحة بين 7 ديسمبر الى 19 ديسمبر 2020 لاجتياز تلاميذ المرحلة الابتدائية مختلف الاختبارات التقييمية للثلاثي الاول.