اتحاد تطاوين ينتدب الليبي محمد حسين الجورني

وات -

أمضى اللاعب الليبي محمد حسين الجورني لاعب أهلي طرابلس سابقا والنادي الرياضي الصفاقسي حاليا عقد إعارة للإتحاد الرياضي بتطاوين مدته سنة ويشغل الجورني خطة صانع ألعاب وهو من مواليد 2000 ويذكر ان اتحاد تطاوين الذي يدربه المدرب العائد اسكندر القصري عزز صفوفه بعدة لاعبين على غرار الظهير الأيمن عزيز الرز?ي (20 سنة) بعقد إعارة لمدة سنتين قادما من النادي الإفريقي والظهير الأيسر فرات السلطاني (20 سنة) بعقد يمتد لثلاث سنوات قادما من مستقبل المرسى والمدافع المحوري العائد للإتحاد ياسين بوفلغة ويذكر ان الاتحاد الرياضي بتطاوين سيفتتح بطولة الموسم الجديد خارج ارضه بملاقاة فريق مستقبل الرجيش.