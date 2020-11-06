وزير التربية: الوزارة تتجه نحو استغلال جميع الوسائل المتاحة من رصيد رقمي وورقي لتأمين التعليم عن بعد وقت الحاجة

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أفاد وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، أن وزارته تتجه نحو استغلال جميع الوسائل المتاحة من رصيد رقمي وورقي لتأمين التعليم عن بعد وقت الحاجة.وأوضح الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للحوار مع أعضاء من الحكومة حول الوضع الوبائي وتداعياته في تونس، أن الوزارة تعمل على استغلال عدد من المنصات الرقمية لتأمين التعلم عن بعد فضلا عن الفضائيات التلفزية التعليمية التي ستنطلق في البث في الفترة المقبلة، مؤكدا تضافر جهود الوزارة وشركائها من أجل انجاح السنة الدراسية الحالية رغم ما تسجله من صعوبات وأقر الوزير بتسجيل عدة اشكاليات خلال السنة الدراسية الحالية منها ما تعلق بتفاقم غيابات التلاميذ والمربين بسبب الاصابة أو الاشتباه بالاصابة بفيروس"كورونا" أو جراء غلق بعض المدارس او الأقسام لتعقيمها، مشيرا الى رصد عدة نقائص واخلالات في تطبيق البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية التي يشكو كبير منها من البنية التحتية المهترئة ومن عدم توفر الماء الصالح الشراب ونقص في الاطار البشري.و لفت الوزير من جهة أخرى الى أن الوزارة بصدد التحضير لخطة استراتيجية قطاعية مستقبلية من أبرز أولوياتها تعزيز البنية التحتية للمؤسسات التربوية وحوكمة الموراد البشرية وتطوير الجانب البيداغوجي المتعلق بمقاربات وأنماط وطرق التدريس فضلا عن تطوير حوكمة ادارة المنظومة التربوية وطرق تسييرها.