سليانة: غلق مقر بلدية سيدي مرشد على خلفية ثبوت إصابة أحد أعوانها بفيروس "كورونا"

وات -

تم، مساء اليوم الخميس، غلق مقر بلدية سيدي مرشد التابعة لمعتمدية سليانة الجنوبية، على خلفية ثبوت إصابة أحد أعوانها بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما ذكره، مساء اليوم الخميس، رئيس البلدية، كمال الحسني.وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تقرر غلق مقر البلدية لقلة الموارد البشرية بهذه مؤسسة بعد تأكد إصابة أحد موظفيها.من جهته، كشف المدير الجهوي للصحة، عبد الوهاب الهرابي، أن عدد الإصابات بلغ بولاية سليانة منذ بداية الجائحة إلى غاية يوم أمس، 636 حالة مؤكدة، و 20 حالة وفاة.