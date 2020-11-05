أريانة: 6 وفايات و175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وات -

سجّلت ولاية أريانة، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 6 وفايات و175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الاصابات بالفيروس الى 2618 إصابة، منها 2547 اصابة محلية و71 إصابة مستوردة، في حين ارتفع عدد الوفايات الى 80 حالة وفاة.وحسب تقرير محين صادر، اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة، تلقت (وات) نسخة منه، فقد توزعت الاصابات بالفيروس بين الاناث بـ1397 اصابة، والذكور بـ1221 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء من الوباء بالجهة 1840 حالة.يشار الى أن ولاية أريانة، سجلت، بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الفارط، 2519 اصابة، منها 2482 اصابة محلية، و37 اصابة مستوردة، توزعت بين جنس الاناث بـ1191 اصابة، والذكور بـ1054 اصابة، في حين بلغت حالات الوفاة بالفيروس 75 حالة.