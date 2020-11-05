المدرب الوطني منذر الكبير يعلن قائمة اللاعبين المدعووين لمقابلتي تنزانيا

وات -

اعلن المدرب الوطني لكرة القدم منذر الكبير اليوم عن قائمة اللاعبين المدعويين للمشاركة في التربص التحضيري ( 8 - 17 نوفمبر الجاري ) ومقابلتي الجولتين الثالثة والرابعة مع منتخب تنزانيا ضمن تصفيات كاس امم افريقيا ( كان 2021 ) .- حراسة المرمى/ فاروق بن مصطفى ( الترجي الرياضي التونسي) معز بنشريفية ( الترجي الترجي التونسي) وايمن دحمان (النادي الصفاقسي ) والياس الدامرجي (ران الفرنسي) -الدفاع / وجدي كشريدة ( النجم الساحلي ) ومحمد دراغر ( اولمبياكوس اليوناني ) وياسين مرياح (ريزا سبور التركي) وديلان براون ( ماتز الفرنسي) ونسيم هنيد ( ايك اليوناني ) ومنتصر الطالبي (ريزا سبور التركي ) واسامة الحدادي (قاسم باشا التركي ) وعلي معلول ( الاهلي المصري ) -خط الوسط / الفرجاني ساسي (الزمالك المصري ) والياس السخيري (كولن الالماني) وامين بن عمر ( النجم الساحلي) وانيس بن سليمان (بوندبي الدنماركي ) وايمن بن محمد (لوهافر الفرنسي ) وسيف الدين الخاوي ( اولمبيك مرسيليا الفرنسي ) ونعيم السيلتي (الاتفاق السعودي ) ومارك اللمطي (هانوفر الالماني ) والياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) وحمزة رفيعة (جوفنتوس الايطالي) وسعد بقير ( نادي ابها السعودي ) -خط الهجوم / وهبي الخزري ( سانت ايتيان الفرنسي) ونبيل مقني (كييفو كورونا الايطالي ) ويوسف المساكني (الدحيل القطري ) ويذكر ان المنتخب التونسي يخوض مباراته المقبلة في اطار تصفيات كاس الامم الافريقية يوم 13 نوفمبر الجاري مع منتخب تنزانيا في ملعب رادس ( س20 ) ثم يتحول الى دار السلام لخوض لقاء الاياب (الجولة الرابعة ) من التصفيات مع نفس المنتخب يوم 17 نوفمبر ( س 10 توقيت محلي - ( الثامنة بتوقيت تونس ).ويحتل المنتخب التونسي المركز الاول في مجموعته برصيد 6 نقاط يليه منتخبا تنزانيا وليبيا ب3 نقاط ومنتخب غينيا الاستوائية رابعا بلاشيء.