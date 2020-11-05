المدرب الوطني منذر الكبير يعلن قائمة اللاعبين المدعووين لمقابلتي تنزانيا

وات - اعلن المدرب الوطني لكرة القدم منذر الكبير اليوم عن قائمة اللاعبين المدعويين للمشاركة في التربص التحضيري ( 8 - 17 نوفمبر الجاري ) ومقابلتي الجولتين الثالثة والرابعة مع منتخب تنزانيا ضمن تصفيات كاس امم افريقيا ( كان 2021 ) .
وفي ما يلي قائمة المدعويين التي تضم 22 لاعبا واربعة حراس (26).
- حراسة المرمى/ فاروق بن مصطفى ( الترجي الرياضي التونسي) معز بنشريفية ( الترجي الترجي التونسي) وايمن دحمان (النادي الصفاقسي ) والياس الدامرجي (ران الفرنسي) -
الدفاع / وجدي كشريدة ( النجم الساحلي ) ومحمد دراغر ( اولمبياكوس اليوناني ) وياسين مرياح (ريزا سبور التركي) وديلان براون ( ماتز الفرنسي) ونسيم هنيد ( ايك اليوناني ) ومنتصر الطالبي (ريزا سبور التركي ) واسامة الحدادي (قاسم باشا التركي ) وعلي معلول ( الاهلي المصري ) -
خط الوسط / الفرجاني ساسي (الزمالك المصري ) والياس السخيري (كولن الالماني) وامين بن عمر ( النجم الساحلي) وانيس بن سليمان (بوندبي الدنماركي ) وايمن بن محمد (لوهافر الفرنسي ) وسيف الدين الخاوي ( اولمبيك مرسيليا الفرنسي ) ونعيم السيلتي (الاتفاق السعودي ) ومارك اللمطي (هانوفر الالماني ) والياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) وحمزة رفيعة (جوفنتوس الايطالي) وسعد بقير ( نادي ابها السعودي ) -
خط الهجوم / وهبي الخزري ( سانت ايتيان الفرنسي) ونبيل مقني (كييفو كورونا الايطالي ) ويوسف المساكني (الدحيل القطري ) ويذكر ان المنتخب التونسي يخوض مباراته المقبلة في اطار تصفيات كاس الامم الافريقية يوم 13 نوفمبر الجاري مع منتخب تنزانيا في ملعب رادس ( س20 ) ثم يتحول الى دار السلام لخوض لقاء الاياب (الجولة الرابعة ) من التصفيات مع نفس المنتخب يوم 17 نوفمبر ( س 10 توقيت محلي - ( الثامنة بتوقيت تونس ).
ويحتل المنتخب التونسي المركز الاول في مجموعته برصيد 6 نقاط يليه منتخبا تنزانيا وليبيا ب3 نقاط ومنتخب غينيا الاستوائية رابعا بلاشيء.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وفي ما يلي قائمة المدعويين التي تضم 22 لاعبا واربعة حراس (26).
- حراسة المرمى/ فاروق بن مصطفى ( الترجي الرياضي التونسي) معز بنشريفية ( الترجي الترجي التونسي) وايمن دحمان (النادي الصفاقسي ) والياس الدامرجي (ران الفرنسي) -
الدفاع / وجدي كشريدة ( النجم الساحلي ) ومحمد دراغر ( اولمبياكوس اليوناني ) وياسين مرياح (ريزا سبور التركي) وديلان براون ( ماتز الفرنسي) ونسيم هنيد ( ايك اليوناني ) ومنتصر الطالبي (ريزا سبور التركي ) واسامة الحدادي (قاسم باشا التركي ) وعلي معلول ( الاهلي المصري ) -
خط الوسط / الفرجاني ساسي (الزمالك المصري ) والياس السخيري (كولن الالماني) وامين بن عمر ( النجم الساحلي) وانيس بن سليمان (بوندبي الدنماركي ) وايمن بن محمد (لوهافر الفرنسي ) وسيف الدين الخاوي ( اولمبيك مرسيليا الفرنسي ) ونعيم السيلتي (الاتفاق السعودي ) ومارك اللمطي (هانوفر الالماني ) والياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) وحمزة رفيعة (جوفنتوس الايطالي) وسعد بقير ( نادي ابها السعودي ) -
خط الهجوم / وهبي الخزري ( سانت ايتيان الفرنسي) ونبيل مقني (كييفو كورونا الايطالي ) ويوسف المساكني (الدحيل القطري ) ويذكر ان المنتخب التونسي يخوض مباراته المقبلة في اطار تصفيات كاس الامم الافريقية يوم 13 نوفمبر الجاري مع منتخب تنزانيا في ملعب رادس ( س20 ) ثم يتحول الى دار السلام لخوض لقاء الاياب (الجولة الرابعة ) من التصفيات مع نفس المنتخب يوم 17 نوفمبر ( س 10 توقيت محلي - ( الثامنة بتوقيت تونس ).
ويحتل المنتخب التونسي المركز الاول في مجموعته برصيد 6 نقاط يليه منتخبا تنزانيا وليبيا ب3 نقاط ومنتخب غينيا الاستوائية رابعا بلاشيء.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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