توزر-كوفيد19: تسجيل 23 إصابة جديدة خلال اليومين الأخيرين

وات -

سجّلت ولاية توزر في اليومين الماضيين 23 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد صدور نتائج 65 عينة رفعت للتحليل، بحسب معطيات صادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بتوزر.وتتوزع الحالات الجديدة على جميع المعتمديات بـ7 إصابات في توزر المدينة، و6 في نفطة، و2 في دقاش والحامة، و5 في حزوة، واصابة واحدة في تمغزة.ويرتفع بهذه الإصابات الجديدة مجموع الإصابات بالفيروس في ولاية توزر منذ بداية الجائحة الى 667 حالة منها 654 حالة إصابة بعد إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي.