مكتب مجلس نواب الشعب يعتبر "ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف تجاه عبير موسي من قبيل العنف، ويقرّر إدانته"

وات -

اطلع مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد مساء امس الاربعاء ،على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما عاين المكتب المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .وقد اوردت مساء امس، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر(16 نائبا) تدوينة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل "فايسبوك" ذكرت فيها انه بعد قرابة 8 ساعات من النقاشات "المضنية" حول مراسلة الإتحاد البرلماني الدولي الموجهة للبرلمان "تمكن مكتب المجلس من اتخاذ قرار بإدانة العنف المسلط من النائب سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة 18 نائبا) ضد النائبة عبير موسي بعد معاينة المؤيدات المقدمة من طرفها والمثبتة لذلك" مشيرة الى "وجود محاولات متعددة قام بها حلفاء النائب الذي مارس العنف لمنع صدور بيان إدانة واضح و صريح ضده" .وجاء في بلاغ مجلس النواب الصادر صباح اليوم الخميس ،ان اجتماع مكتب المجلس المنعقد باشراف النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي خصّص لمواصلة النظر في النقاط المدرجة بجدول اعمال الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري وقد اطلع المكتب على مراسلة من الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) تتعلّق بتعرّض النائب عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي الى تهديدات خلال قيامه بمهامه وسجّل أعضاء المكتب تضامنهم المطلق مع كل نائب يتعرّض للهرسلة أو التهديد أثناء عمله .وفي هذا الاطار، قرّر المكتب مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية حقوق النائب مجدي الكرباعي وتأمين سلامته الجسدية، ومدّ المجلس بما قامت به الوزارة من عمل في هذا الصدد ووجّه المكتب في بداية أشغاله مجموعة من الأسئلة الكتابية من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة كما تناول الاجتماع بالنظرفي مراسلتين من وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية ووزارة الشؤون الاجتماعية تتعلقان بتعيين نواب اللجان القطاعية للمخطط الخماسي2021 -2025، وهي لجنة التجهيز الأساسي والسكن والتهيئة الترابية، واللجنة القطاعية لتنمية الاجتماعية، واللجنة القطاعية للهجرة والتونسيين بالخارج، وقرّر مراسلة رؤساء الكتل لتعيين من يمثّلهم في هذه اللجان.واطّلع المكتب على مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعلّق بإحالة التقرير المالي بعنوان سنة 2019 ، وقرّر إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ، لإعداد تقرير بشأنه يعرض على الجلسة العامة .كما عاين المكتب إعلاما يتعلّق بتعيين النائب حسين جنيح نائبا لرئيس كتلة تحيا تونس (10 نواب)، وقرّر الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة .وتداول المكتب في النشاط الخارجي للمجلس ولاسيما ما يتعلّق منه بالمشاركة في اجتماعات وأنشطة كل من البرلمان العربي والبرلمان الافريقي والاتحاد البرلماني الد ولي، وأقر ّعضوية النائبة أميرة شرف الدين في البرلمان العربي.