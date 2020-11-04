فاطمة المسدي تقل أدبها وتثير الاشمئزاز بتشبيهها زواج درّة زروق بالزناء وجهاد النكاح

باب نات -

تدخلت الاربعاء 4 نوفمبر، النائبة السابقة و"زعيمة" اعتصام الرحيل 2 على امواج اذاعة اي أف أم وشبهت زواج درة زروق بالزناء وجهاد النكاح على خلفية ما تم ترويجه حول أن درة زروق هي الزوجة الثانية لرجل الأعمال المصري هاني سعد.واعتبرت المسدي ان درة زروق ارتكبت جريمة ودعت السلطات التونسية الي ايقافها ومعاقبتها في حال قررت زيارة تونس.من جانبه استنكر مقدم برنام الراف ماق رقفيق بوشناق تصريحات المسدي خاصة بعد تكذيب درة زروق لما راج حول أنها زوجة ثانية.واعتبر بوشناق أن تصريحات فاطمة المسدي مثيرة للاشمئزاز ووصف النائبة السابقة بقليلة التربية على خلفية تشبيهها زواجا معترف به في مصر بالزناء وجهاد النكاح.