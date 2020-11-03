شبيبة القيروان - تعيين مراد العقبي مديرا رياضيا لفرع كرة القدم

وات - اعلنت شبيبة القيروان اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعيين مراد العقبي في خطة مدير رياضي لفرع كرة القدم.
ويستعد نادي عاصمة الاغالبة لخوض دورة باراج الصعود للرابطة المحترفة الاولى الى جانب نادي حمام الانف وقوافل قفصة واولمبيك سيدي بوزيد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويستعد نادي عاصمة الاغالبة لخوض دورة باراج الصعود للرابطة المحترفة الاولى الى جانب نادي حمام الانف وقوافل قفصة واولمبيك سيدي بوزيد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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