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شبيبة القيروان - تعيين مراد العقبي مديرا رياضيا لفرع كرة القدم

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 13:16 قراءة: 0 د, 13 ث
وات - اعلنت شبيبة القيروان اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تعيين مراد العقبي في خطة مدير رياضي لفرع كرة القدم.

ويستعد نادي عاصمة الاغالبة لخوض دورة باراج الصعود للرابطة المحترفة الاولى الى جانب نادي حمام الانف وقوافل قفصة واولمبيك سيدي بوزيد.

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