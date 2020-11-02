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وصول طائرة إماراتية محملة بـ 18 طنا من المساعدات الطبية لفائدة تونس في انتظار طائرة ثانية تحل مساء الاثنين

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 16:29 قراءة: 0 د, 54 ث
وات - حطت صباح اليوم الاثنين بمطار تونس قرطاج، طائرة شحن إماراتية محملة بـ 18 طنا من المساعدات الطبية لفائدة تونس في اطار المساهمة في مكافحة فيروس كورونا، في انتظار وصول طائرة إماراتية ثانية مساء اليوم، وفق ما أكده أمير اللواء والمدير العام الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني مصطفى الفرجاني.

وقال الفرجاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الشحنة الأولى من المساعدات الطبية تتمثل في أجهزة للتنفس الاصطناعي ووسائل وقاية شخصية لفائدة الاطارات الطبية وشبه الطبية، مشيرا إلى أنها ستوضع على ذمة وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية لتعزيز المستشفيات العمومية والمستفشيات الميدانية بحسب احتياجاتها.


وكشف هذا المسؤول عن قدوم طائرة شحن اماراتية ثانية مساء اليوم محملة أيضا بالمساعدات الطبية دون أن يحدد وزن حمولتها.

وأكد أن هذه المساعدات تتنزل في اطار المساعدات الدولية التي تتحصل عليها تونس لمجابهة فيروس كورونا الذي يشهد انتشارا متسارعا دفع الحكومة الى اتخاذ تدابير استثنائية للحد من توسعه.
وارتفع العدد الجملي للوفايات منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس في شهر فيفري الماضي إلى غاية 1 نوفمبر الجاري إلى 1381 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للمصابين منذ بداية ظهور الفيروس في تونس إلى نحو 62 ألف مصاب.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214275

Sayada  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 17h 21m |           
إنما بعد أمر سيدهم لصنارة التطبيع مخالف الطبع و الطبيعة الربانية

Kamelnet  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 17h 12m |           
لا نريد مساعداتكم...حذار...هاؤلاء يعود لا يعطون شي دون مقابل ..اللعنة عليكم يا بول البعير



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