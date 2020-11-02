اللجان الفنية بوزارة التربية تعمل على ايجاد الحلول الملائمة لتدارك الأيام التي تمت إضافتها إلى عطلة نصف الثلاثي(مسؤول بوزارة التربية)

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تعكف اللجان الفنية بوزارة التربية على ايجاد الحلول الملائمة لضبط الآليات البيداغوجية اللازمة لتدارك الأيام الخمسة التي تمت إضافتها إلى عطلة نصف الثلاثي الأول حتى يتم استكمال جميع البرامج التعليمية في الموعد المحدد ، وفق ما أعلن عنه، اليوم الاثنين، مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري.وأكد النصيري،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجان الفنية بوزارة التربية كانت متوقعة فرضية أن يتم الالتجاء إلى بعض الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير الدروس والتي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" ، الأمر الذي يجعلها مستعدة لكل السيناريوهات التي تخول لها إيجاد الحلول البيداغوجية اللازمة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.وشدد النصيري على أن خسارة ولو يوم دراسي واحد سيؤثر حتما على السير العادي للدروس، لكن المدرسين يملكون الكفاءات والخبرات اللازمة التي تجعلهم قادرين على تحدي الصعوبات واستنباط الحلول اللازمة لاستكمال جميع البرامج في الوقت المناسب دون أن يؤثر ذلك على التحصيل الدراسي للتلاميذ، وفق تقديره، مؤكدا على أن النسق التعليمي شهد تطورا جيدا خلال الأسبوعين الأخيرين المخصصة للتدارك رغم كل العوائق.وبخصوص إمكانية الإلتجاء إلى تغيير رزنامة العطل السنوية المقبلة، أكد بوزيد أن هذا الأمر غير مطروح حاليا ومن المرجح أن تبقى الأمور على حالها، ولكن من الوارد أيضا أن يتم الالتجاء الى هذا الاجراء اذا ما تأزم الوضع الصحي بالبلاد، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه القرارات لن يكون الا بعد التشاور مع مختلف شركاء وزارة التربية و ومختلف نقابات التربية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.يشار الى أن وزارة التربية أكدت في بلاغ لها، يوم الخميس الفارط، أن قرار تعليق الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد بداية من يوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي إلى غاية 8 نوفمبر القادم، يعتبر تمديدا لعطلة نصف الثلاثي الأول، المبرمجة سلفا من يوم الاثنين 2 نوفمبر إلى الأربعاء 4 نوفمبر القادم، وذلك بفترة 5 أيام (30 و31 أكتوبر وأيام 5 و6 و7 نوفمبر 2020 دلال .