اصحاب سيارات الاجرة لواج يعلقون اضرابهم بتعلّة مراعاة مصلحة المواطنين

Mercredi 11 Mars 2020



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وات

- علّق أصحاب سيارات الاجرة لواج، منذ الساعة الرّابعة من بعد عصر اليوم الاربعاء، إضرابهم في كامل محطات اللواج بالجمهورية، مراعاة لمصحلة المواطنين وخاصة التلاميذ والطلبة والاساتذة، وفق بلاغ للغرفة النّقابية الوطنية لأصحاب سيارات الاجرة لواج.وعلّلت الغرفة تعليقها الاضراب، الذي اكدت مضيها فيه قدما أمس الثلاثاء، بمراعاتها لمصلحة المواطنين خاصة التلاميذ والطلبة والاساتذة، إثر قرار تقديم عطلة الربيع الى يوم غد الخميس 12 مارس 2020 توقيا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأوضحت الغرفة انه رغم عدم اهتمام السلطات المعنية بمشاغل منظوريها، فان "روح الوطنية فرضت عليهم العودة الى العمل ونقل المواطنين في هذا الظرف بالذات" حاثة منظوريها على القيام بواجبهم في أحسن الظروف.وكانت الغرفة النّقابية لاصحاب سيارات الاجرة لواج، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عزت قرارها بالاضراب، اليوم الاربعاء خاصة الى عدم التوصل الى حلّ بخصوص إشكالية الارتفاع المبالغ فيه في معاليم التأمين وتعطل بعض بنود اتفاقية 7 افريل 2019 .