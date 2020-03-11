اصحاب سيارات الاجرة لواج يعلقون اضرابهم بتعلّة مراعاة مصلحة المواطنين

Mercredi 11 Mars 2020
قراءة: 0 د, 45 ث
وات - علّق أصحاب سيارات الاجرة لواج، منذ الساعة الرّابعة من بعد عصر اليوم الاربعاء، إضرابهم في كامل محطات اللواج بالجمهورية، مراعاة لمصحلة المواطنين وخاصة التلاميذ والطلبة والاساتذة، وفق بلاغ للغرفة النّقابية الوطنية لأصحاب سيارات الاجرة لواج.
وعلّلت الغرفة تعليقها الاضراب، الذي اكدت مضيها فيه قدما أمس الثلاثاء، بمراعاتها لمصلحة المواطنين خاصة التلاميذ والطلبة والاساتذة، إثر قرار تقديم عطلة الربيع الى يوم غد الخميس 12 مارس 2020 توقيا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت الغرفة انه رغم عدم اهتمام السلطات المعنية بمشاغل منظوريها، فان "روح الوطنية فرضت عليهم العودة الى العمل ونقل المواطنين في هذا الظرف بالذات" حاثة منظوريها على القيام بواجبهم في أحسن الظروف.
وكانت الغرفة النّقابية لاصحاب سيارات الاجرة لواج، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عزت قرارها بالاضراب، اليوم الاربعاء خاصة الى عدم التوصل الى حلّ بخصوص إشكالية الارتفاع المبالغ فيه في معاليم التأمين وتعطل بعض بنود اتفاقية 7 افريل 2019 .
وات - علّق أصحاب سيارات الاجرة لواج، منذ الساعة الرّابعة من بعد عصر اليوم الاربعاء، إضرابهم في كامل محطات اللواج بالجمهورية، مراعاة لمصحلة المواطنين وخاصة التلاميذ والطلبة والاساتذة، وفق بلاغ للغرفة النّقابية الوطنية لأصحاب سيارات الاجرة لواج.
وعلّلت الغرفة تعليقها الاضراب، الذي اكدت مضيها فيه قدما أمس الثلاثاء، بمراعاتها لمصلحة المواطنين خاصة التلاميذ والطلبة والاساتذة، إثر قرار تقديم عطلة الربيع الى يوم غد الخميس 12 مارس 2020 توقيا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت الغرفة انه رغم عدم اهتمام السلطات المعنية بمشاغل منظوريها، فان "روح الوطنية فرضت عليهم العودة الى العمل ونقل المواطنين في هذا الظرف بالذات" حاثة منظوريها على القيام بواجبهم في أحسن الظروف.
وكانت الغرفة النّقابية لاصحاب سيارات الاجرة لواج، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عزت قرارها بالاضراب، اليوم الاربعاء خاصة الى عدم التوصل الى حلّ بخصوص إشكالية الارتفاع المبالغ فيه في معاليم التأمين وتعطل بعض بنود اتفاقية 7 افريل 2019 .
En continu
- 23:53 شكرا عبد اللطيف المكي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:51
|18:25
|15:49
|12:36
|06:36
|05:10
|
13°
|12°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|12°-11
|22°-9
|24°-12
|20°-11
|18°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 337) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 488) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 128) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 082) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 137) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 363) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 181) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 002) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 063) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 987) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 841) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 094) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 178) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 932) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 623) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 965) لقد عرّاها تماما...
( 41 580) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 539) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 402) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 441) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
Om Kalthoum - غلبت أصالح في روحي
Par:jamjam (Tunisia )
Sur: عبير موسي: "حقل نوارة" دخل حيز الاستغلال، أمس الثلاثاء، لمدة ساعتين ونصف ليتوقف بعدها بسبب خلل فني