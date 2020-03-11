بنزرت: الحجر الذاتي على طاقم سفينة مسافرين جزائرية قادمة من مارسيليا في اتجاه منزل بورقيبة للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - في إطار بروتوكول التوقي من فيروس كورونا المستجد، تولت عشية يوم الثلاثاء، الفرق الطبية التابعة لخلية اليقظة والترصد الصحية باللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، الصعود إلى باخرة الركاب الجزائرية "تاسيلي 2""، الرابضة في مياه الإنتظار، بالقرب من قنال بنزرت، وفحص كامل أفراد طاقمها العامل على متنها وعددهم 97 شخصا، وفق ما أكده لمراسل (وات)، المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني.
وأضاف المصدر ذاته أن الفحوصات الأولية أشارت إلى سلامة الطاقم من أي علامة أو أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد.
كما لاحظ أنه سيتم الأربعاء السماح للباخرة بالدخول والتوجه لأحواض الشركة التونسية للإصلاحات الميكانيكية بمنزل بورقيبة، "قصد القيام بعملية الصيانة وللإصلاحات اللازمة، على أن يتم الحجر الذاتي على كامل أفراد طاقمها على متنها لمدة 14 يوما ولا يسمح بنزولهم أو اختلاط العاملين في المكان بكامل أفرادها، باعتبارهم قادمين من ميناء مارسيليا، وذلك في إطار تفعيل إجراءات السلامة والتوقي من فيروس كورونا المستجد".
وات - في إطار بروتوكول التوقي من فيروس كورونا المستجد، تولت عشية يوم الثلاثاء، الفرق الطبية التابعة لخلية اليقظة والترصد الصحية باللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، الصعود إلى باخرة الركاب الجزائرية "تاسيلي 2""، الرابضة في مياه الإنتظار، بالقرب من قنال بنزرت، وفحص كامل أفراد طاقمها العامل على متنها وعددهم 97 شخصا، وفق ما أكده لمراسل (وات)، المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني.
وأضاف المصدر ذاته أن الفحوصات الأولية أشارت إلى سلامة الطاقم من أي علامة أو أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد.
كما لاحظ أنه سيتم الأربعاء السماح للباخرة بالدخول والتوجه لأحواض الشركة التونسية للإصلاحات الميكانيكية بمنزل بورقيبة، "قصد القيام بعملية الصيانة وللإصلاحات اللازمة، على أن يتم الحجر الذاتي على كامل أفراد طاقمها على متنها لمدة 14 يوما ولا يسمح بنزولهم أو اختلاط العاملين في المكان بكامل أفرادها، باعتبارهم قادمين من ميناء مارسيليا، وذلك في إطار تفعيل إجراءات السلامة والتوقي من فيروس كورونا المستجد".
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