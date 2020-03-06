تركيبة الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة القضاة التونسين

Vendredi 06 Mars 2020



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- أسفرت عملية توزيع المهام بين الأعضاء الجدد للهيئة الإدارية المنتخبة لنقابة القضاة التونسيين، لدى اجتماعهم اليوم الجمعة، عن التركيبة التالية، وفق ما ذكرته القاضية أميرة العمري، الرئيسة الجديدة لنقابة القضاة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.رئيس النقابة: أميرة العمري (تحصلت على 275 صوتا في الانتخابات) نائب الرئيس: أيمن شطيبة (240 صوتا) الكاتب العام: هالة بن ادريس (194 صوتا) كاتب عام مساعد: منتصر بالله بن فرج (178 صوتا) أمين مال: شادلية فقراوي (165صوتا) منسق عام: سنية عبان (157 صوتا) عضو: محمد حسين قريرة (148 صوتا) عضو: معز بن فرج (147 صوتا) عضو: شكري الماجري (147 صوتا) وأشارت رئيسة النقابة، إلى أن توزيع المهام، تم طبقا للفصل 23 جديد من القانون الأساسي لنقابة القضاة التونسيين، وحسب الترتيب التفاضلي لعدد الأصوات المتحصل عليها.وكانت الجلسة العامة الإنتخابية لنقابة القضاة انعقدت يوم الأحد 1 مارس 2020 بتونس العاصمة.