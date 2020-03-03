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نابل: اتخاذ إجراءات العزل الذاتي لمواطن عائد من إيطاليا بطريقة غير شرعية

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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وات - أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل، عادل حدادي، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ إجراءات العزل الذاتي لمواطن عائد من إيطاليا بمنزله الكائن بمنطقة سيدي عمر بمدينة نابل.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ (وات)، أن هذا المواطن البالغ من العمر 25 سنة عاد مؤخرا من إيطاليا بطريقة غير شرعية دون المرور بالمراقبة الصحية.
وبيّن الحدادي أنه تم إجراء التحاليل اللازمة وإرسالها الى مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة للتثبت من سلامة المواطن المشار إليه آنفا والتأكد من عدم إصابته بفيروس "كورونا".


  
  
  

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